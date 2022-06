"J’ai toujours su que je voulais faire cette interview à l'émission Boomerang depuis que mon attachée de presse m’a dit de la faire." A l'occasion de son nouveau spectacle l'humoriste était l'invitée de l'émission d'Augustin Trapenard. Elle s'est lancée dans un faux discours de remerciements.

La Carte blanche de Marina Rollman © Maxppp / Jérémie FULLERINGER

« Oh mon dieu. C’est moi ? J'ai gagné. Wow! Moi j'ai gagné le prix ? Je ne m'y attendais pas du tout. Alors je vous parle comment ? Je m'adresse à quelle caméra ? Mais il n’y en a pas. Ben oui, c'est pour ça que tout le monde est laid. Tant pis ! Alors on a commencé cette émission, c'était il y a 30 ou 36 minutes. Autant dire, une vie !

Il s'en est passé des choses, Ah! mon Augustin. J'étais tellement naïve à l'époque. J'avais un autre visage, un autre agent. Et puis voilà, la vie vous tombe dessus ! On se retrouve à 9 h 36 et voilà aussi : « où est passé le temps ? »

J'ai toujours su que je… J'ai toujours su que je voulais faire cette interview depuis que mon attachée de presse m'a dit qu'on devait la faire. J'ai dit : « On est obligé ? » parce que c'est quand même très tôt. Elle m'a dit : « Oui », et là a débuté le plus beau jour de ma vie !

Je dédie évidemment ce prix à la personne sans qui je ne serais pas là. Nous ne serions pas là : Jésus, mon coach vocal. Je le dédie aussi à toutes les petites filles qui nous écoutent et qui ont un rêve : devenir astronaute ou chirurgienne, mais qui sont vraiment trop connes et qui se replient sur l'humour. Continuez à y croire ! Même s'il est vraiment très frêle, et je pense pas loin de la retraite, ou d'un gros accident de travail, vous aussi peut-être un jour vous aurez la chance de faire Boomerang avec Augustin Trapenard."

La suite est à écouter...