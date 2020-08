Une promo qui va trop loin ! Alors que Gustave Kervern et Benoit Delépine présentaient leur dernier film dans l'émission Boomerang, Corinne Masiero qui joue dans "Effacer l'historique" a fait irruption dans le studio pour un joli moment humoristique d'indignation.

Corinne Masiero à Berlin en février 2020 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Alors qu'Augustin Trapenard demandait à Gustave Kervern, et à Benoît Delépine, les réalisateurs d'Effacer l'historique, quel regard ils avaient porté sur la comédienne, Corinne Masiero, à l'affiche du film, Benoît Delépine a répondu qu'il avait vu en elle, sa grand-mère ! C'est là que Corinne Masiero a débarqué, (faussement) indignée !

Corinne Masiero : « Quoi ? Je ressemble à ta grand-mère. Tu veux la manger chaude, celle-là ? C'est honteux ! Vous n'avez pas honte de faire des trucs comme ça devant tout le monde ? Alors que le cinéma français se meurt ?"

Benoît Delépine : "Je n'aime pas la voir énervée comme ça, parce que généralement, après, elle montre ses seins !"

Corinne Masiero : "Non, non, je montrerai mon c... Mais on est à la radio, on ne le verra pas ! Moi, je pensais faire un film avec des punks, mais tu as vu les punks ici ? Soixante ans passés, à la retraite…"

C'est une honte ! Il n'y avait même pas de drogue sur le tournage. Ni d'alcool !

Et puis il n'y a que des blancs ! Qui a le rôle principal ? Blanche Gardin !!! Comme par hasard ! Et en plus, ils sont même pas homophobes. Ils ont pris un Grec pour jouer le deuxième rôle principal : Denis Podalydès !

Augustin Trapenard : "Vous êtes manifestement La Carte blanche de nos invités. Dites-nous ce que vous voulez."

Corinne Masiero : "Il n'y a rien à dire. Si : n'allez pas voir ce film. Il est dans toutes les villes, dans toutes les salles, il y a 600 copies ! Mais si vous y allez, vous allez attraper le virus de la joie ! Et puis, il n'y a que de l'amour dedans, et les gens ne sont même pas bêtes ! C'est même intelligent ce qu'ils font !

Gustave, Benoît, vous n'avez pas honte ? Je croyais qu'on allait faire des trucs dégueulasses et rien du tout ! On apprend à être solidaires. Je n'ai pas fini mon appel : "À tous les gilets jaunes : allez voir le film deux fois, trois fois, quatre fois. Parce que ça, c'est de la manif' ! Et on va faire changer le monde !"

ÉCOUTER | Corinne Masiero dans Boomerang :

2 min Quand la comédienne Corinne Masiero débarque dans Boomerang rejoindre ses compères Gustave Kerven et Benoît Delepine Par France Inter

ÉCOUTER | Gustave Kervern et Benoît Delépine dans Boomerang