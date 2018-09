Une recette burlesque du mage Ulmor, commentée en direct et à voix basse par l'inénarrable Edouard Baer.

Devant vous se dresse un animal, un hippopotame de plus de 27 mètres de haut.... une recette du mage Ulmor, commentée par Edouard Baer pour endormir les petits © Getty

Le fameux blues du dimanche soir. Cette vague tristesse qui nous donne l'impression que le jour se couche dès 17h, que la nuit est plus sombre, plus longue. Pas envie de reprendre le travail, d'affronter la semaine. Et pour les enfants, ce sentiment d'injustice de devoir retourner en classe le lendemain matin.

Qu'à cela ne tienne ! Cette saison, Edouard Baer accroche chaque dimanche à 22h des Lumières dans la nuit pour nous aider à mieux dormir. Dimanche dernier, il a convié le mage Ulmor qui s'est proposé d’endormir les auditeurs par des moyens scientifiques, ou plutôt grâce à de la science sous-jacente, de la science d’infra-monde en direct et en pas plus d'une minute trente.

Le récit du mage Ulmor (et d'Edouard Baer)

« L’idée n’est pas d’endormir la population mais de pouvoir entrer dans le pays des rêves afin de mener un combat contre ses propres terreurs.

Aussi, j’invite les auditeurs qui m’écoutent ou ceux qui ne m’écoutent pas… (plutôt ceux-là), à fermer les yeux, et à se disposer dans une baignoire (si vous n’avez pas de baignoire, un bac à eau fera l’affaire). Dans cette baignoire, introduisez un tiers de la farine, un tiers de lait et 54 œufs. N’hésitez pas à battre battre battre, avec un chalumeau.

Maintenant, entrez à l’intérieur de vous-même (et non pas du bac). Imaginez une pièce totalement blanche, dans laquelle vous êtes totalement immergé. Devant vous se dresse un animal, un hippopotame de plus de 27 mètres de haut. Il représente votre plus grande terreur. La peur des mouettes, la peur du dimanche, la peur de vous-même, votre angoisse la plus pressante…

Cet hippopotame est devant vous, vous allez devoir le combattre (mais que faire de la farine et des œufs ?!... Laissez-vous porter par les œufs et la farine, ne soyez plus qu’une crêpe).

L’hippopotame ouvre la bouche. À l’intérieur, ses dents sont ciselées comme des fourchettes. Des fourchettes qu’on aurait aiguisées.

Vous entrez entrez ENTREZ ENTREZ à l’intérieur de la bouche.

Sur la langue, des pies sont en train de picorer.

Approchez-vous d’une des pies.

Demandez-lui « Bonjour, ça va ? ».

Elle ne vous répond pas. Aussi, shootez dans une pie !

C’est bon, tout le monde a shooté dans sa pie ? »

Alors, ça a marché ? ^_^

►►► Ambiance sonore, chuchotements d'Edouard Baer et récit d'Ulmor... écoutez, et laissez la magie opérer...

3'43 La recette burlesque du mage Ulmor Par Lumières dans la nuit, Edouard Baer

