Le 22 février, l’équipe de "Par Jupiter !" faisait son show à Saint-Etienne. Résultat : une soirée échevelée, déjantée, chaleureuse… que vous pourrez découvrir à l'antenne ce samedi ! D'ici là, découvrez le documentaire sur "Jupiter Show" réalisé par Lou Girardot.

Guillaume Meurice et Juliette Arnaud en train de se préparer pour le Jupiter Show

Le 22 février 2019, l'équipe de Par Jupiter ! était à Saint-Etienne à l’occasion du Festival des Arts Burlesques. L'émission était enregistrée depuis la salle du Centre des Congrès ; les Stéphanois étaient venus nombreux et enthousiastes ! L'émission (où l'on entend notamment l'équipe s'interroger sur les Pour et les Contre de "pourquoi aller à Saint Etienne"), est à réécouter ici !

Et après l'émission, l'équipe s'est lancée dans un Jupiter Show de deux heures… Deux heures ! Alors certes, tous les jours, l'émission est écoutée par 1,5 million de personnes, et ce soir-là, à Saint-Etienne, ils n'étaient pas plus de 800. Mais ils étaient là, sur place, face à la scène ! Alors, c'est un peu différent. Et si certains membres de l'équipe sont familiers avec la scène (Constance, Roukiata Ouedraogo, Alex Vizorek, Frédéric Fromet, Pablo Mira, Thomas VDB, Guillaume Meurice, Juliette Arnaud sont des habitués des planches). Pour d'autres, c'était un peu différent… Avec ce documentaire réalisé par Lou Girardot, vous pourrez suivre la folle équipe se préparant pour l'émission et le live.

Avec ce documentaire, nous accompagnons l'équipe dans les heures précédent les deux passages sur scène, pour l'émission puis le live... La réalisatrice du documentaire, Lou Girardot, nous emmène dans les coulisses de cette journée. On accompagne l'équipe dans le train pour Saint-Etienne, dans les dernières répétition… On y apprend tout des petites ficelles de Guillaume Meurice, Alex Vizorek, Charline Vanhœnacker notamment… Tous les dessous, au propre comme au figuré, de l'équipe Par Jupiter !

Aux manettes derrière ce documentaire

Un documentaire réalisé par Lou Girardot

Cadre : Nathan Got

Production : France Inter

Production déléguée : Clio Garcia

Montage : Lou Girardot et Didier Mariani

Régie générale : Stéphane Pitot et Arnaud Ghysels

"Chanter provoque le concert"… mot doux collé sur la guitare de Frédéric Fromet (capture d'écran du documentaire)

A suivre

► Ecoutez le Jupiter Show, qui a été enregistré à Saint-Etienne et sera diffusé samedi 23 mars de 19h30 à 21h

