Pendant sept ans il vous a accompagné, au saut du lit, sous la douche, devant le bol de café au lait, dans les embouteillages du matin, dans le bus, le métro bondé....

Patrick Cohen, studio 511, France Inter © Radio France / Anne Audigier

La matinale vue par Patrick :

Écouter

André Manoukian a célébré sa voix de super crooner, son "growl". Rebecca Manzoni lui a mis des répliques improbables dans la bouche. Daniel Morin lui a souvent fait perdre son sens de la répartie, Bernard Guetta et Thomas Legrand, froncer les sourcils, particulièrement lorsqu'ils relançaient l'invité alors que la pendule flirtait déjà avec les quatre coups de 9h. Charline ou François Morel, pleurer de rire.....

Humour

Augustin Trapenard et Patrick hilares, c'est l'effet Morel

Augustin Trapenard, François Morel et Patrick Cohen © Radio France / Anne Audigier

L'effet Ferroni n'est pas mal non plus

Nicole Ferroni, Patrick Cohen et Thomas Legrand © Radio France / Anne Audigier

Gourmandise

Je pense que ce n'est plus un secret pour personne, Patrick aime manger. Le matin, le petit pain aux raisins a sa préférence. Et peu importe qui est l'invité, à 9h00, c'est l'heure de la viennoiserie....

avec Daniel Cohn-Bendit et Henri Guaino (Mars 2012) © Radio France / France Inter

Avec Manuel Valls (Octobre 2016) © Radio France / France Inter

avec Ségolène Royal (avril 2017) © Radio France / France Inter

Grosse fringale ce jour là, il n'a même pas attendu 9h !

Patrick Cohen et l'un de ses péché mignon, le pain au raisin (avril 2016) © Radio France / Anne Audigier

Et c'est encore meilleur quand c'est fait maison. Ces adorables petits cannelés et autres madeleines ont été confectionnés par l'une des assistantes de l'émission.

Miam ! © Radio France / Anne Audigier

Politique

Un septennat, deux présidentielles et quelques présidents...

Patrick Cohen, Philippe Lefebure et Nicolas Sarkozy © Radio France / Anne Audigier

Ci-dessus, Nicolas Sarkozy pendant la campagne de 2012 et ci-dessous, François Hollande, en janvier 2015

Bernard Guetta, Léa Salamé, Thomas Legrand, Patrick Cohen, François Mitterrand et Rebecca Manzoni © Radio France / Anne Audigier

Une campagne, c'est aussi l'occasion de plonger dans les archives sonores et de vous offrir, dans le 7h43, de jolies collections de petites phrases politiques :

Écouter

Vedette

Quand on est aux commandes de la matinale la plus écoutée de France, on est forcément très sollicité.... enfin, disons que le service de presse de France Inter fait très bien son travail. Exercice auquel Patrick se plie volontiers.

Ce jour là, le 7/9 avait lieu en direct de l'Académie Nationale (mars 2015) © Radio France / France Inter

Devant la caméra de TV 5 Monde (avril 2017) © Radio France / Anne Audigier

Ce matin là, c'est François Morel qui était suivi par une caméra :

François Morel et Patrick Cohen (avril 2016) © Radio France / Anne Audigier

L'article de Téléobs et la fameuse photo devant l'ascenseur de...... France Info !!!!!

L'article de Téléobs (août 2016) © Radio France / France Inter

Il y a aussi les incontournables selfies lors des émissions en public :

Fan

Et puis parfois, le plus fan n'est pas celui qu'on croit.... Lorsque Jacques Higelin lui dédicace son dernier album

avec Jacques Higelin © Radio France / Anne Audigier

Face à Natalie Dessay, on a failli le perdre

avec Natalie Dessay (octobre 2013) © Radio France / Anne Audigier

avec Stephen King (novembre 2013) © Radio France / Anne Audigier

Et on l'a senti ému avec Aung San Suu Kyi

Écouter

Patrick Cohen et Aung San Suu Ky (juin 2012) © Radio France / Anne Audigier

Souvenirs

Et puis il y eut....... des passages d'antenne

Christophe Conte, Patrick Cohen, Pascale Clark et Pierre Niney (septembre 2013) © Radio France / Anne Audigier

Hélène Jouan, Patrick Cohen, Pascale Clark et Camille © Radio France / Anne Audigier

Invitée de Pascale Clark, la chanteuse Camille avait improvisé un jingle spécial "passage d'antenne"

Écouter

Des retours de vacances....

Bruno Duvic et Patrick Cohen (août 2013) © Radio France / Anne Audigier

La rentrée qui inspire Patrick, (ré)écoutez le 7h43 du 29 août dernier : "ça y est, tout le monde est là ?"

Écouter

Des scènes improbables

Des coups de gueule

Des coups de coeur

Et un temps ou Jean-Luc Mélenchon aimait venir chez nous

Jean-Luc Mélenchon, Patrick Cohen et Bernard Guetta © Radio France / Anne Audigier

Well, this is the end ...