Vous les connaissez dans "Par Jupiter !", les voici qui tombent le masque et prennent la cravate : Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice ont décidé de se lancer dans la course pour la présidence de Radio France, suite au départ de Mathieu Gallet. Retrouvez ici leur aventure…

Le 31 janvier, à la suite de sa condamnation pour favoritisme quand il dirigeait l'INA entre 2010 et 2014, Mathieu Gallet était révoqué de la direction de Radio France par le CSA.

La décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel est effective depuis le 1er mars... Qui le remplacera demain à la présidence de Radio France ? Les Belges de Par Jupiter ! ont proposé de le faire eux-mêmes et ont présenté très officiellement leur candidature au CSA. Un dossier qui compte huit pages ("un esprit synthétique prouve qu'on sait où on veut aller") et qui expose clairement son objectif :

Pour une honte de la République de qualité.

En théorie, le prochain président de Radio France sera élu pour cinq ans mais on sait que Françoise Nyssen, ministre de la Culture, souhaite nommer un président unique pour tout l'audiovisuel public (Radio France, France Télévision, Ina, RFI...)

Un projet qu'ils avaient présenté à l'ancien PDG de Radio France dès l'annonce de son départ sur le 7/9 de France Inter, pour avoir ses conseils. Regardez-les :

Ils ont ensuite très officiellement déposé ce projet au Conseil National de l'Audiovisuel - les équipes de Quotidien avaient d'ailleurs suivi l’événement. Un CSA dont le rôle est essentiel : "S'il y avait pas le CSA, à la télévision, il y aurait n'importe quoi !" rappelle Guillaume Meurice, "il y aurait des mecs qui mettraient des nouilles dans le slip des autres, ce serait n'importe quoi. Grâce au CSA, on a une télévision de qualité !"

Le dossier le plus crédible

Leur dossier est peut-être un peu court, mais il est efficace - et surtout, il répond aux demandes des actionnaires, comme l'explique Charline Vanhoenacker au micro de Yann Barthès :

On sait quelle est la volonté de l'actionnariat principal : démanteler le Service Public… Autant le faire d'une manière qualitative !

Et sur leur "chaîne mère", France Inter, le triumvirat a officialisé son projet dans la matinale du 13 mars : "L'actionnaire principal (l'Etat) a fait un constat qui sombre, juste, pondéré : vous êtes la honte de la République" expliquaient-ils, _"_l'idée est donc d'abonder dans ce sens : aider l'exécutif à exécuter le Service Public Audiovisuel".

Ils l'exposent ici :

Les "Pierre Rabhi" de la décroissance audiovisuelle

Leur projet est axé sur quatre enjeux principaux :

l'enjeu économique : la réduction des dépenses. Pour cela, par exemple, fusionner les chaînes de Radio France les moins écoutées : France Musique, Mouv, Fip pour un "France Mouvic" bien plus efficace et cohérent éditorialement.

: la réduction des dépenses. Pour cela, par exemple, fusionner les chaînes de Radio France les moins écoutées : France Musique, Mouv, Fip pour un "France Mouvic" bien plus efficace et cohérent éditorialement. l'enjeu financier : accroître le cash-flow.

: accroître le cash-flow. l'enjeu humain . Que serait une entreprise sans ses employés (en CDD de préférence, en stage idéalement) ? Ils se proposent donc de numériser la workforce en numérisant un maximum de jobs.

. Que serait une entreprise sans ses employés (en CDD de préférence, en stage idéalement) ? Ils se proposent donc de numériser la workforce en numérisant un maximum de jobs. l'enjeu architectural. Les employés de Radio France n'étant dans leurs bureaux qu'une (petite) partie du temps, ils proposent de les mettre sur AirBNB le reste du temps.

Quelques applications concrètes envisagées par le triumvirat pour Radio France :

Mise en place d'un système de notation à cinq étoiles pour les animateurs , chroniqueurs et invités sur le modèle des chauffeurs Uber

, chroniqueurs et invités sur le modèle des chauffeurs Uber Renommer les émissions , même les anthologiques ("Le Téléphone sonne" > "l'iPhone sonne", "La Tête au carré" > "La Tête au carré Hermès", "franceinfo" > "Air franceinfo", etc.)

, même les anthologiques ("Le Téléphone sonne" > "l'iPhone sonne", "La Tête au carré" > "La Tête au carré Hermès", "franceinfo" > "Air franceinfo", etc.) Multiplier les produits dérivés : les chaussettes Bernard Guetta, portefeuille Dominique Seux, le chèche Thomas Legrand... "L'État donne 589 millions chaque année... Si on faisait des petits sponsorings, c'est le privé qui donnerait et ça tomberait tout aussi bien..." rappelle Alex Vizorek (Serait-ce encore le Service Public ? C'est une autre question. "Il faut prendre le train du changement !")

: les chaussettes Bernard Guetta, portefeuille Dominique Seux, le chèche Thomas Legrand... "L'État donne 589 millions chaque année... Si on faisait des petits sponsorings, c'est le privé qui donnerait et ça tomberait tout aussi bien..." rappelle Alex Vizorek (Serait-ce encore le Service Public ? C'est une autre question. "Il faut prendre le train du changement !") Euthanasie de la chaîne de télévision franceinfo , dans le respect de sa dignité. "Le budget maquillage équivaut au budget pour envoyer quelqu'un en Afghanistan !" regrette Charline

, dans le respect de sa dignité. "Le budget maquillage équivaut au budget pour envoyer quelqu'un en Afghanistan !" regrette Charline Transformation de France Culture en France Cultura , station plus populaire avec des programmes qui font moins mal à la tête... "On creuse la dette et on creuse le trou de la Sécu !" regrette Charline Vanhoenacker

, station plus populaire avec des programmes qui font moins mal à la tête... "On creuse la dette et on creuse le trou de la Sécu !" regrette Charline Vanhoenacker Fusion des orchestres national et philharmonique, avec André Rieux à sa tête.

national et philharmonique, avec André Rieux à sa tête. Leur organigramme verrait Loràn Deutsch prendre la direction de France Cultura, Cyril Hanouna à la tête de France Inter Marché…

Un canular ? Certainement pas !… Et ils le déplorent d'ailleurs sur les réseaux sociaux :