Ambiance joyeuse dans les couloirs de France Inter ce matin. C'est la rentrée. Ils sont tous là, beaux, bronzé(e)s, affuté(e)s, prêts à vous offrir la meilleure des radios.

Léa Salamé et Nicolas Demorand © Radio France / Anne Audigier

Le café

Café ou thé ? © Radio France / Anne Audigier

Matéo, Stéphane et Alice

Ils vous accueillent chaque matin au standard © Radio France / Anne Audigier

La patronne

Laurence Bloch dans la régie du studio 511 © Radio France / Anne Audigier

Tout est prêt, alors on peut démarrer :

Daniel Morin a un talent indéniable pour mettre à l'aise ses nouvelles camarades de jeu.

Sophie Fay (Histoires économiques) et Soazig Quéméner (Histoires politiques) © Radio France / Anne Audigier

Le bleu était la couleur dominante ce matin dans les couloirs, et les tenues des uns et des autres encore (très) estivales.

Marie-Pierre Planchon et Anthony Bellanger © Radio France / Anne Audigier

Le premier 5/7 de la saison s'achève : ça vaut bien une petite photo. Dorothée Barba est à la manœuvre.

de gauche à droite : Mathilde Munoz, Sophie Fay, Daniel Morin, Anthony Bellanger, Marie-Pierre Planchon et Soazig Quéméner © Radio France / Anne Audigier

Pendant ce temps-là, c'est Léa Salamé et Nicolas Demorand qui posent devant Mathieu Sarda.

Léa Salamé et Nicolas Demorand © Radio France / Anne Audigier

Pendant ce temps-là, au bocal....

Mademoiselle Eiffel veille © Radio France / Anne Audigier

De l'art de parler avec les mains, par Florence Paracuellos

Sophia Aram, Pierre Haski, Sébastien Laugénie et Florence Paracuellos © Radio France / Anne Audigier

Sophia a dépêché sa tante Fatiha pour nous souhaiter un belle rentrée

Claude Askolovitch, Sophia Aram, Augustin Trapenard, Léa Salamé et Sonia Devillers © Radio France / Anne Audigier

Nagui et toute la bande de La bande originale reçoivent Alice Belaïdi et Xavier Leherpeur, pour parler du festival de Deauville où l'actrice sera membre du jury. Xavier, lui, parle de cinéma régulièrement dans Le Masque et la plume, il parlera désormais aussi séries dans Une heure en série le samedi à 20h sur Inter.

Alice Belaïdi et Xavier Leherpeur © Radio France / Anne Audigier

C'est l'une des nouveauté de la rentrée, la Tête au carré évolue et devient La Terre au carré, un magazine consacré à l’environnement.

Qu'importe l'ivresse, pourvu qu'on ait la gourde © Radio France / Anne Audigier

