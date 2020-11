De confinement en re-confinement vous avez acquis une bonne maîtrise du télétravail ? France Inter vous propose de découvrir le téléspectacle !

Après le télétravail, le téléspectacle !

En attendant la reprise du spectacle itinérant On ne plaisante pas avec l’humour en coproduction avec Houlala ! Productions, qui doit se produire encore dans une dizaine de salles partout en France, Daniel Morin et les humoristes de France Inter s’adaptent et posent leurs valises au Studio 104 de la Maison de la Radio pour une soirée unique et spécialement conçue par et pour la radio. A situation exceptionnelle, configuration exceptionnelle : le public qui aura la chance d’assister à la représentation sera connecté en visioconférence via l’outil Teams et les artistes sur scène pourront interagir avec eux car ils seront tous projetés sur un grand mur d’image dans le studio, micro ouvert.

Une soirée qui bénéficie du soutien de la SACD.

Alors pourquoi pas vous ?

Candidatez et tentez de gagner votre place pour cette soirée exceptionnelle et inédite.

Cette soirée enregistrée le 12 décembre à 20h sera diffusée sur l’antenne de France Inter le dimanche 13 décembre à 20h.

Alors, si :

vous aimez rire

vous habitez en France

vous avez plus de 18 ans

et que vous pouvez être dans une pièce au calme pendant 2h le samedi 12 décembre

Soumettez votre candidature en remplissant ce formulaire avant le samedi 5 décembre 2020.

Les heureux candidats sélectionnés seront contactés par téléphone.