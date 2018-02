Depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et en direct simultané dans une centaine de salles de cinéma partenaires partout en France !

« Grand bien vous fasse ! », l’émission quotidienne de France Inter, se décline désormais en format conférence.

2 heures animées par Ali Rebeihi et Christophe André.

2ème conférence : « Comment gérer ses émotions ? »

Comprendre, exprimer, respecter ses émotions, intervenir subtilement sur elles, voici l’ambition de cette 2ème édition. 2h de débats, d’échanges et de séances de méditation pour nous aider à gérer nos émotions.

Au cours de cette conférence, Ali Rebeihi et Christophe André exposent la manière de réguler et développer notre intelligence émotionnelle avec leurs invités, Didier Pleux * psychologue et un témoin de la vie culturelle.

Les émotions sont un phénomène biologique ; il n’existe pas de « bonnes » ou de « mauvaises » émotions, mais des émotions « agréables » ou « désagréables ».

L’objectif de cette soirée est d’apprendre à développer un rapport adéquat avec elles, régler au mieux le thermostat émotionnel pour mieux vivre avec soi et les autres.

Colère, joie, tristesse, peur : telles sont les grandes émotions qui nous gouvernent. Quel est l’impact de celles-ci sur notre santé, notre bonheur ? Quelles sont les pathologies liées à leur absence ? Certaines émotions peuvent-elles aggraver des maladies ?

Au-delà d’une conférence, une expérience…

De Nancy à Narbonne, en passant par Bordeaux ou Clermont-Ferrand, France Inter vous invite à vivre une expérience collective unique, riche en émotions !

►►► Si vous voulez assister à la conférence :

Au studio 104 de la Maison de la radio à Paris : réservation à partir du 28 février sur maisondelaradio.fr

: réservation à partir du 28 février sur Dans les salles de cinéma partenaires du réseau CGR dans toute la France : réservation ici !

►►► A suivre : la 3e conférence le 5 juin 2018

* Didier Pleux : docteur en psychologie du développement et clinicien spécialiste de la psychothérapie cognitivo-comportementale. Dans les années 1980, il se forme aux approches cognitives avec Albert Ellis et son équipe. Il dirige l’Institut français de thérapie cognitive. Depuis une quarantaine d’années, il travaille sur le nécessaire équilibre entre « plaisir et réalité », il émet l’hypothèse que l’intolérance aux frustrations serait à l’origine de nombreux dysfonctionnements psychologiques et pathologiques.