Des applications vous en font la promesse : vous pouvez acheter de la nourriture moins cher chez des commerçants ET lutter contre le gaspillage alimentaire.

Une application qui vous aide à acheter moins cher tout en évitant le gaspillage © Getty / FangXiaNuo

C’est du bon sens, un commerçant a tout intérêt à vendre moins cher plutôt que de jeter des produits frais qui ne peuvent pas attendre le lendemain. Il fallait juste mettre en relation ces professionnels avec des consommateurs à la recherche de bons plans, désireux de s’engager dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, ou les deux.

Des applications vous proposent ainsi d’être mis en relation avec des commerçants de votre quartier qui vendent leurs produits « juste à temps ».

Optimiam , « l’appli gourmande et anti-gaspi » met en avant des tarifs en moyenne 30% moins cher que le prix initial. Too good to go , « l’appli qui vous régale à prix réduits de bonnes surprises anti-gaspi » fonctionne sur le même principe sauf que là vous ne savez pas ce que vous achetez mais juste chez qui vous irez chercher votre « boîte surprise », en espérant qu’elle soit bonne.

Si tout le monde joue le jeu, les consommateurs en étant nombreux et les commerçants en ne déguisant pas des promotions sous couvert de lutte contre le gaspillage alimentaire, c’est un bon moyen de faire des économies pour l’écologie.

