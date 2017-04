Créé à Lyon, GECOAIR accompagne gratuitement les conducteurs pour améliorer leur style de conduite et donc leurs émissions de polluants.

Une application pour nous aider à rendre plus propres nos déplacements © Getty / Lars Mensel / EyeEm

Développée par une société spécialisée dans la recherche sur l’énergie (IFPEN ) avec le soutien de l’ADEME, cette application analyse vos déplacements et leurs conséquences sur l’environnement.

L’idée de départ est que « chacun d’entre nous, à son échelle peut réduire les émissions polluantes liées à ses déplacements : en adaptant au quotidien son style de conduite (plus souple) et en privilégiant les modes de transport « doux » (vélo, transports en commun) » d’après le site de l’application.

Lorsque vous vous déplacez l’application détecte votre mode de transport et la pollution qu’il a occasionnée. Si vous êtes en voiture, selon votre conduite, la consommation de carburant peut varier du simple au double, l’application analyse votre comportement sur la route et vous conseille pour vous améliorer au volant et devenir un « éco-conducteur ».

Enfin l’application propose des recommandations de transports alternatifs à la voiture quand cela est possible.

