En plein épisode de grand froid, tout le monde y va de son conseil pour faire baisser notre consommation électrique et éviter la grande coupure en plein pic de consommation.

Comment réduire sa facture d'électricité ? © Getty / gchutka

Et si on en profitait pour changer durablement quelques habitudes ?

Un guide pratique en ligne gratuit

L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) a publié fin décembre un guide pour « réduire sa facture d’électricité ». Dans ce guide de bonnes pratiques on apprend notamment comment se répartit la consommation d’électricité des ménages en France (27,6% pour se chauffer, 18,5% pour le froid et le lavage ou encore 13,5% pour le multimédia et l’informatique).

Des conseils pratiques

Suivent une série de conseils adaptés aux gestes quotidiens. Quelles économies en fonction de l’étiquette énergie de nos appareils électroménagers, comment bien entretenir son matériel, quels sont les investissements gagnants sur le long terme… ? Vous trouverez des réponses à ces questions. Et puis vous pourrez réviser vos classiques : surveiller les appareils en veille, savoir utiliser le matériel multimédia avec sobriété…

Bon à savoir

Enfin, vous apprendrez (peut-être) qu’un ordinateur portable consomme 50 à 80% d’énergie en moins qu’un fixe, qu’un ordinateur branché même éteint consomme encore ou qu’un chargeur de téléphone qui ne charge rien mais reste dans la prise consomme aussi.

Rien de révolutionnaire donc sinon que ce guide sonne un rappel sur nos habitudes et ce que cela peut changer si on s’y met tous pour faire des économies pour nous et la planète (donc pour nous aussi) !

►►► Pour découvrir le dossier «La trottinette, nouveau moyen de transport ?» écoutez le Social Lab de Valère Corréard dimanche à 6h45 dans le 6/9 de Patricia Martin.