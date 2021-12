Invité dans l'émission "La Terre au carré" avec Mathieu Vidard et Camille Crosnier pour évoquer son dernier film "Animal" qui sort sur les écrans, le réalisateur est revenu sur les piètres débouchés de la Convention Citoyenne sur le climat qui avait pourtant soulevé quelques espoirs chez les écologistes de tous bords.

Cyril Dion le 29 novembre 2021 à une avant-première de son nouveau film "Animal" © Getty / Julien Hekimian

Six ans après le succès de "Demain", Cyril Dion revient avec "Animal". A travers un tour du monde avec deux jeunes, Vipulan Puvaneswaran et Bella Lack, son film pose la question de la place de l’humain, qui doit comprendre comme habiter cette planète sans en perturber les équilibres, en cohabitant avec les autres formes de vie.

Interrogé sur les conséquences minimes de la Convention citoyenne sur le climat inaugurée en grande pompe par Edouard Philippe en 2019, il a réagi.

A l'origine de la Convention

Cyril Dion : "Quand j'ai rencontré Emmanuel Macron, la conversation a été très franche. Je lui ai dit : 'On sait très bien, vous et moi, que vous ne prendrez pas les décisions qu'il faudrait prendre pour limiter le réchauffement climatique et rester en dessous de 1,5 degré d'augmentation des températures. Pour deux raisons. D'abord, parce que cela irait à l'encontre d'intérêts économiques que vous défendez parfois, qui vous ont porté au pouvoir. Et deuxièmement, parce que d'un point de vue électoral, ce serait compliqué de prendre des mesures radicales sur, par exemple, le nombre de voitures en circulation, etc'.

C'est moi qui lui ai proposé de faire cette convention. Je lui ai dit : 'Comme vous ne le ferez pas, la seule solution est de remettre la question dans l'arène démocratique. C'est aux Français eux-mêmes de se faire une idée des problèmes et de faire des propositions'. On savait qu'il y aurait ensuite un bras de fer pour que ces propositions aillent directement au Parlement ou débouchent sur un référendum.

Ce qu'il s'est produit avec le peu d'effet de cette Convention citoyenne est la triste illustration de ce qu'on voit tous les jours.

Je le montre dans "Animal". Quand on va au Parlement européen, on constate que des intérêts privés se mettent entre les citoyens de la Convention qui avait formulé des propositions très ambitieuses, qui allaient bien au-delà de ce que les gouvernements avaient proposé ces 30 dernières années. La population française aurait pu trancher. Elle aurait pu décider même de la représentation.

Dans cette histoire, non seulement des intérêts privés sont venus détricoter et affaiblir les propositions. Mais encore plus dingue, des députés qui voulaient remettre de l'ambition dans ces propositions, ont été empêchés de le faire par leur propre gouvernement.

On marche complètement sur la tête.

Pour moi, le problème central est qu'aujourd'hui, des intérêts privés orientent la majorité des décisions publiques. Ce n'est pas une démocratie satisfaisante. Et si on ne traite pas ce problème-là et le problème de notre récit collectif, celui de la croissance, pour moi, on ne fera que du bricolage."

