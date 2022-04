En guise de poisson de d'avril, les chroniqueurs de l'émission "Grand bien vous fasse" ont inversé leurs chroniques. Et c'est au philosophe Thibaut de Saint-Maurice qu'a été adjugée la recette du jour normalement concoctée par le chef Grégory Cohen. Philosophie et cuisine ? Un vrai régal !

Découvrez l'impossible recette Tomates Mozza de Thibaut de Saint-Maurice © Getty / Orbon Alija

La cuisine et la philosophie ? Le pari d'une recette que le philosophe Thibaut de Saint-Maurice a courageusement honorée ce vendredi 1e avril alors que la cuisine, ce n'est pas forcément son truc. Il a souhaité faire simple… (même si tout est relatif…) et proposer une recette tomates mozzarella !

Bon, cette recette n'est pas du tout de saison, mais gardez-là de côté, dans un coin de votre tête et tentez-là d'ici deux mois, à peu près à la fin mai-début juin, surtout pour les tomates.

Pourquoi une recette de tomate mozza ?

C'est accessible à toutes et à tous.

Pour 4 personnes

C'est assez facile…

6 belles tomates

400 g de mozzarella bien crémeuse

Huile d'olive

Vinaigre balsamique

sel et un peu de basilic pour l'assaisonnement

Préparation

Découper les tomates comme vous voulez,

Découper la mozzarella comme vous voulez,

Assaisonner comme vous aimez

Servir comme et quand vous voulez.

C'est prêt !

Pour bien choisir ses tomates, il faut comprendre ce qu'elles sont (philosophiquement parlant…)

Mais, là, le problème, c'est que savoir ce qu'elles sont, ce n'est pas évident !

Est ce que ce sont des fruits ou des légumes ? Biologiquement, ce sont des fruits, mais dans la conversation ordinaire et sur les étals de nos maraîchers, elles sont considérées comme des légumes.

Du coup, il faut remonter d'une question comment classe-t-on les choses du monde ? Comment fonctionne notre connaissance ?

Et puis, maintenant, la mozzarella

À quel moment cesse-t-elle d'être crème pour devenir fromage ? Y a-t-il une différence de nature ou de degrés ? Comment penser l'individuation de la crème de lait bufflonne en mozzarella ?

Vous voulez du plus simple, c'est un peu du complexe sans que ce soit compliqué ?

Bon on recommence tout… !

Pour quatre personnes

Six tomates

400 g de mozzarella

Vinaigre balsamique

Huile d'olive

Sel et basilic

Prévoyez un peu de sucre

Et pourquoi pas aussi un peu de crème fleurette… parce qu'on va… complexifier, mais promis, ça ne sera pas trop compliqué !

Préparation

Coupez les tomates toujours comme vous voulez.

Au choix, je vous propose ou bien un caramel de vinaigre balsamique ou bien une chantilly mozza !

Commencer par découper la mosaïque (toujours comme vous voulez : en boule, en carrés, en triangles rectangles et vous mettez les morceaux au congélateur).

Une fois qu'ils sont bien glacés, vous faites un caramel de vinaigre balsamique en faisant chauffer entre 20 et 30 cl de vinaigre balsamique dans une casserole.

Ajoutez 30 g de sucre et laisser caraméliser

Avec une fourchette (ou une petite pique de bois… et avec vos enfants parce que c'est ludique), tremper les glaçons de mozza dans le caramel de vinaigre et disposer-les ensuite sur les tomates (ça va croustiller !).

Pour la chantilly de Mozzarella

Il y a une petite ruse. Vous prenez de la Stracciatella, soit l'intérieur, le cœur d'une burrata.

Montez-là en chantilly avec de la crème fleurette et vous pouvez même ciseler un peu de basilic pour l'incorporer à cette chantilly.

Voilà… Caramel de vinaigre balsamique ou chantilly de Stracciatella, c'est un peu plus complexe, mais pas plus compliqué. On fait les deux ou juste un seul parmi les deux. On essaye, on risque, on rate, on prend du plaisir et on en donne. Comme le dit le philosophe Grégory Cohen : "Bref, on fait de la cuisine"

Aller plus loin

🎧 RÉÉCOUTER - Grand bien vous fasse : GBVF Loisirs du 1er avril - Ces fictions qui font rire et qui font du bien !

🎧 CHRONIQUE - Philosophie - Thibaut de Saint-Maurice, tous les vendredis à 10h30