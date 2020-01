A l'occasion des Sommets du digital qui se tiendront du 3 au 5 février à La Clusaz et dont France Inter est partenaire, découvrez les premiers épisodes du podcast original de Xavier de La Porte : "Le code a changé"

Xavier de La Porte © Radio France / Christophe Abramowitz

Que nous raconte un vieux pylône perdu dans les plaines belges ? Que comprend-on de Facebook si on plonge dans l’âme de Mark Zuckerberg ? Peut-on psychanalyser le web ? Qu’est-ce qu’Instagram nous dit de la mode aujourd’hui ? Pourquoi acceptons-nous d’être surveillés dans chacun de nos gestes numériques ?

Ces questions - et bien d’autres - seront posées dans Le code a changé, série de podcasts natifs proposés par France Inter. Son but : comprendre ce que les technologies font au monde, et à nous-mêmes. Son ambition : cerner ce qui change vraiment, sans tomber dans l’enthousiasme béat ou la déploration.

Un épisode sera mis en ligne tous les quinze jours, avec une interrogation et un-e invité-e pour y répondre, dans une forme ou se mêlent le récit, l’entretien et la réflexion personnelle.

Le code a changé, une série proposée par Xavier de La Porte, réalisée par Anne-Sophie Ladonne et Fanny Bohuon, en partenariat avec Faber Novel.

Découvrez les premiers épisodes

Prologue

9 min Le code a changé - Prologue Par France Inter

Episode 1 - David Dufresne raconte Allo @Place-Beauvau

33 min Le code a changé - David Dufresne raconte Allo @Place-Beauvau Par France Inter

Episode 2 - La mode, Instagram et le rose millennial, avec Alice Pfeiffer

37 min Le code a changé - La mode, Instagram et le rose millennial, avec Alice Pfeiffer Par France Inter

Episode 3 - Une histoire de pylône, de vitesse et d’argent, avec Alexandre Laumonier

37 min Le code a changé - Une histoire de pylône, de vitesse et d’argent, avec Alexandre Laumonier Par France Inter

Episode 4 - Mark Zuckerberg est-il un génie ? avec Julien Le Bot

Episode 5 - Mark Zuckerberg est-il dangereux ? avec Julien Le Bot

Episode 6 - Les archives de l’Internet, avec Valérie Schafer

Episode 7 - Le désir et les données avec Bernard Harcourt

Episode 8 - Psychanalyser le web, avec Clotilde Leguil

France Inter partenaire des Sommets du Digital

Pour la 5ème édition des Sommets du Digital, entrepreneurs, décideurs et innovateurs se réunissent, à La Clusaz, au sein de ce grand think tank destiné à bousculer, inspirer et connecter.

Fondés par Xavier Wargnier, Les Sommets du Digital sont rapidement devenus une référence incontournable dans le monde du digital, en revendiquant un esprit différent des autres manifestations de ce type, marqué par la sincérité et la qualité des échanges.

Pendant 3 jours, La Clusaz devient à nouveau la capitale du numérique et de l’innovation, en accueillant une quarantaine de conférenciers de renommée internationale dont Pierre Rabhi (Humaniste), Agathe Bousquet (Présidente Publicis France), Valérie Maure (Mobile executive leader), Jean-Marc Pambet (Président Salomon), Céline Orjubin (Présidente et Co-fondatrice My Little Paris), Bertrand Gstalder (Directeur Général Seloger), Thierry Dusautoir (ex-capitaine de l'équipe de France de rugby), et bien d’autres.

Ils parleront des enjeux qui transforment notre quotidien et interrogent notre avenir : Intelligence Artificielle, sécurité, nouveaux comportements clients, communication digitale, changement de civilisation, pollution digitale, blockchain, responsabilité sociale, management, …

du 3 au 5 février à La Clusaz