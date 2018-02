Le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable est une association qui en fédère d’autres avec pour dénominateur commun, l’engagement pour des études durables.

Des idées éco-citoyennes imaginées et promues par des étudiants © Getty

Les objectifs du REFEDD : « avoir 100 % d’étudiants sensibilisés et engagés en terme de développement durable et 100 % de campus durables ». Cette association réunit des acteurs partout en France qui revendiquent de vouloir intégrer le développement durable dans les formations et le fonctionnement des établissements, mais qui veut aussi permettre aux étudiants de participer aux décisions concernant ces sujets.

Il y a plus de 100 associations membres réparties sur une dizaine de villes en France (Paris, Lyon, Lille, Rennes, Bordeaux…) avec des engagements très variés :

- Vélocampus du Lion (IUT de Belfort Montbéliard) fait la promotion du vélo comme moyen de transport écologique

- Star Trekk (ESCP Europe, Paris) veut associer challenge sportif et sensibilisation au respect de l’environnement

- L’association René Sens à Lyon (Campus René Cassin) s’engage pour le tri ou encore propose une AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) aux étudiants

Par ailleurs, le REFEDD organise du 2 au 8 avril 2018 la semaine étudiante du développement durable avec Frédérique Vidal et Nicolas Hulot en parrains, l’occasion de promouvoir ces associations engagées sur les différents campus de France.

