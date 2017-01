Cette première en France nous vient de Baillargues, dans l’Hérault, près de Montpellier.

se déplacer en ville en trottinette © Getty / Hemant Mehta

Initiée par le Conseil municipal des jeunes, il s’agit d’une volonté du Maire de faire de la pédagogie auprès de ses administrés dans le cadre d’un plan global de déplacements à l’échelle de l’agglomération montpelliéraine. En clair, l’objectif est d’inciter les gens à laisser tomber leur voiture et de prendre de nouveaux réflexes en faisant mieux que le vélo.

En pratique, le service « BE TROTTI » s’adresse à tous les habitants de la commune qui peuvent emprunter gratuitement une des 150 trottinettes mises à disposition par la mairie.L’idée est de les familiariser et les sensibiliser aux modes de transports dits « actifs » (dont la seule énergie est humaine) mais pas que.

« Au début ça a pu paraître un peu saugrenu et finalement on s’aperçoit que cela a un vif succès. Nous avons une gare TER à Baillargues qui nous place à 8 minutes du centre-ville de Montpellier et là c’est fabuleux car contrairement à un vélo qui est encombrant, nous arrivons à entrer dans les TER, à plier notre trottinette et arrivés sur Montpellier on la déplie. C’est quand même quelque chose de beaucoup plus pratique ».

Jean-Luc MEISSONNIER, Maire de Baillargues, Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Et si les utilisateurs de ce déplacement « doux » sont convaincus, ils peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel (-15%) auprès de l’enseigne partenaire de l’opération (Décathlon).

Par ailleurs, les membres du Conseil municipal des jeunes ont à présent une nouvelle mission : tester les parcours et faire remonter les améliorations à effectuer sur la voirie pour la rendre trottinette-compatible.

Et votre ville, elle s’y met quand ?

