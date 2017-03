Une plateforme d’investissement socialement responsable permet aux particuliers d’investir dans des entreprises qui ont décidé d’ouvrir leur capital pour se développer.

Economie circulaire, solidaire et sociale © Getty / Tom Merton

De plus en plus d’entreprises souhaitent conjuguer performances économiques et impact social, sociétal ou environnemental. Des startups qui proposent souvent des services ou produits attractifs et utiles en même temps.

Pour se développer et changer d’échelle, elles sont régulièrement confrontées à des besoins de financements. La plateforme 1001pact s’est lancée sur ce créneau il y a deux ans en proposant un service de mise en relation des particuliers avec des sociétés qui sont prêtes à ouvrir leur capital pour grandir.

En pratique vous découvrirez sur le site des projets à financer très différents avec un ticket d’entrée le plus souvent autour de 100 euros :

Une plateforme d’emprunt et de prêt entre particuliers

Un projet d’écoconstruction à Lyon

Un service dédié à l’apprentissage et à l’aide à la communication pour les personnes souffrant de troubles du langage et de l’expression

Si un de ces projets vous emballe, vous pourrez investir dessus en devenant actionnaire pour le soutenir mais aussi pour espérer avoir dans un second temps un retour sur investissement.

Le service est agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et ouvre droit à différents avantages fiscaux.

►►► Pour découvrir le dossier « Donner du sens à son argent en investissant responsable » écoutez le Social Lab de Valère Corréard dimanche à 6h50 dans le 6/9 de Patricia Martin.