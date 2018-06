Faut-il prendre une douche tous les jours ?

Est-ce mauvais pour la peau de se récurer quotidiennement ? Marie-Estelle Roux, dermatologue, était l’invitée du 5/7 d’Hélène Roussel pour répondre aux questions que l’on se pose sur les bienfaits ou non d’une douche quotidienne.

Quand on prend une douche, on élimine tout ce qui est mauvais pour la peau ; mais on élimine également des choses qui sont bénéfiques © Getty

Il faut se laver tous les jours, parce qu’on a besoin d’éliminer de la peau les cellules mortes, le sébum en excès, la sueur en excès, les bactéries qui sont naturellement sur la peau et qui se multiplient (les bactéries de l’environnement). Il y a la pollution également qui vient sur la peau. On a besoin de nettoyer tout ça.

Pourquoi le débat revient-il régulièrement ?

Quand on prend une douche, on élimine tout ce qui est mauvais pour la peau ; mais on élimine également des choses qui sont bénéfiques sur la peau à savoir le film hydrolipidique. Une émulsion dans laquelle il y a des lipides - du gras - et de l’eau qui permet d’hydrater la peau. Et ce film hydrolipidique, c’est la barrière de la peau, la première défense de l’organisme contre l’extérieur. Quand on se lave, on élimine une partie de ce film hydrolipidique. Qui va être reconstitué progressivement, mais qui peut manquer après la douche ou des toilettes.

Ne pas trop frotter

Le mieux est de ne pas trop frotter, d’utiliser la paume de la main et un savon doux qui ne décape pas comme des savons surgras, ou des pains sans savon.

Que dire des bactéries qui protègent notre peau contre l’acné ou l’eczéma ?

Notre peau est colonisée par des millions de bactéries qui sont nos alliées. Des sortes de « bonnes » bactéries qui nous défendent contre les « mauvaises » bactéries de l’environnement. Donc on en a besoin, et si on se lave de manière excessive on va éliminer ces bonnes bactéries et favoriser des infections dues à celles qui ne doivent pas être sur la peau.

La douche tous les jours n’est pas obligatoire, mais la toilette tous les jours est obligatoire. En revanche, le gommage n’est pas forcément bénéfique pour la peau. Le conseil de Marie-Estelle Roux : pas plus d’une fois par semaine et de préférence un gommage doux. Mais ça n’est pas obligatoire.

En 2017, le journaliste Guillermo d'Alessandro, avait expérimenté un mois sans douche. Il l’avait raconté au micro de Mathieu Vidard dans « La tête au carré » à quel point la première semaine avait été dure, mais qu'ensuite il avait la sensation d'un peau plus douce.

Se laver au lavabo ou sous la douche ?

Chacun trouve la solution qui lui convient.

Autrefois nos ancêtres se lavaient devant le lavabo avec un gant de toilette, essentiellement là où la peau a des plis (les aisselles, l’aine…). On vit en société, et il y a donc des contraintes (en termes d’odeur et de propreté). Mais il y a des parties de la peau, comme les jambes par exemple, qui sont couvertes la plupart du temps et qui ne se salissent donc pas. Il n'est pas nécessaire de les décaper tous les jours. Maintenant, la douche est un moyen pratique pour laver les plis et les parties intimes.

Atopie

Les dermatologues peuvent conseiller de ne prendre une douche ou un bain qu’un jour sur deux, mais quand la peau est pathologique. Comme pour les enfants qui ont de l’eczéma ou de l’atopie.

Pour résumer : une douche par jour, c’est bien MAIS avec un savon gras, et en se lavant avec la paume de la main.

