Electro Deluxe accompagné d'un Big Band de 13 cuivres et Theo Lawrence & the Hearts en concert pour Ensemble contre le mélanome, présenté par André Manoukian

Ensemble contre le mélanome © Institut Gustave Roussy

Pour cette 4ème édition, Electro Deluxe qui triomphe sur scène depuis 15 ans et Theo Lawrence & the Hearts révélation des Inouïs au Printemps de Bourges 2016 s’apprêtent à électriser le Casino de Paris et faire rimer soul, funk, hip-hop avec sincérité et générosité.



La soirée, en présence du Pr Caroline Robert de l’institut Gustave Roussy, sera présentée par André Manoukian, soutien indéfectible du collectif Ensemble contre le Mélanome.

Artistes, mécènes, partenaires, et public généreux s’uniront pour aider le service du Professeur Caroline Robert de l’institut Gustave Roussy à financer la recherche et le dépistage du mélanome.

►►► A propos du mélanome : le mélanome est la forme la plus méconnue et la plus grave du cancer de la peau. Le nombre de cas a doublé en 10 ans et touche des personnes de plus en plus jeunes.

►►► Ensemble contre le mélanome (ECLM) est un collectif engagé dans le soutien financier du service d’onco-dermatologie du Pr Caroline Robert de Gustave Roussy à Villejuif, 1er centre de lutte contre le cancer en Europe. Le collectif poursuit 2 objectifs : financer la recherche et la prise en charge des patients mais aussi promouvoir la prévention et le dépistage précoce pour faciliter les diagnostics, c’est dans cette logique que l’application a été créée : www.iskin-app.com, disponible sous android et Iphone.

L’intégralité des recettes générées par la billetterie sera reversée au service du Pr Caroline Robert à Gustave Roussy

Billetterie: Riffx.fr - Casinodeparis.fr ou par téléphone au 08926 98 926 (0,40€/min)

Billets de 15€ à 30€ (frais de loc inclus)