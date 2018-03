Pour la 3ème année, France Inter poursuit son aventure InterClass’ et propose, le mardi 20 mars, des états généraux depuis le studio 104.

Professeurs, professionnels de France Inter et élèves se retrouvent lors de ces états généraux pour revenir sur ce dispositif ambitieux et aborder les actions à venir. Et pour clore cet après-midi de débats, un concert de Sopico, en direct de la scène du studio 104 !

►►► 14 :30 - 1ère partie : retour sur 3 ans d’expérience

Animée par Patricia Martin avec des enseignants, des élèves, des journalistes et des producteurs de France Inter :

Bénédicte Péraldo, enseignante à Grigny ; Marion Urien, enseignante à Sarcelles, Frédéric Brouzes, chef d’établissement ; des élèves de Grigny avec Corinne Audouin ; des élèves de Sarcelles avec Augustin Trapenard ; des élèves de Saint-Denis avec Xavier Monferrand et Claudia Tagbo, humoriste qui a participé avec des élèves à l’émission Boomerang

Séquence humour : Nicole Ferroni

►►► 15 :30 - 2ème partie : L’école (de la citoyenneté) c’est l’affaire de tous

Animée par Bruno Duvic avec :

Iannis Roder et Elena Pavel, enseignants ; Serge Barbet, directeur du Clémi ; Patrick Boucheron, historien, professeur au collège de France ; Bertrand Périer d’Eloquencia et A voix Haute ; Fréderick Sigrist, humoriste

Vidéo à l’Ecole de Police de Sens avec les élèves du collège Pierre de Geyter de Saint-Denis

Séquence humour : Nicole Ferroni

►►► 16 :15 - Clôture

Intervention de Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

►►► et pour finir un mini-concert de Sopico