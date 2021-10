L’architecture est en fête ce week-end à l’occasion des Journées Nationales de l’architecture. Au programme de cette 6e édition, des centaines d’événements partout en France, autour de la thématique du "vivre-ensemble"

Les Journées Nationales de l'Architecture © illustration : Lucas Harari ; conception graphique : Hadrien Herzog

Organisée du 15 au 17 octobre dans toute la France, la 6e édition des Journées Nationales de l’Architecture propose, le temps d’un week-end, de poser un nouveau regard sur notre environnement bâti.

Co-organisé par le ministère de la Culture et l’Ordre des architectes, l’événement porte l’ambition de développer la connaissance architecturale du grand public mais également d’éveiller la curiosité sur nos modes de vie à travers des centaines d’événements proposés pendant trois jours.

Visites de bâtiments ou de chantiers, balades urbaines, expositions, projections de films, portes ouvertes dans des agences d’architectures ou ateliers pédagogiques… Autant de manifestations qui nous invitent à envisager sous un nouvel angle cette discipline mal connue du grand public, et pourtant au carrefour de nombreux enjeux actuels.

Le vivre-ensemble à l’honneur

Cette année placées sous le signe du «vivre-ensemble», les Journées Nationales de l’Architecture interrogent le rôle de l’architecture et la manière dont elle peut favoriser la rencontre et l’échange dans des sociétés soumises à de multiples pressions, et désormais fragilisées par la crise sanitaire.

Des questionnements portés par les architectes eux-mêmes qui cherchent ainsi à accompagner les mutations traversées et à apporter des solutions aux défis climatiques, économiques et sociaux, de notre période.

Les Journées Nationales de l’Architecture avec les architectes

À l’initiative de nombreuses activités proposées ce week-end, des centaines d’architectes participent ainsi aux festivités. Tandis que certaines agences ouvrent leurs portes au public, d’autres organisent des rencontres et visites avec des particuliers, désireux ou non de mener un projet d’architecture.

En amont de ce week-end événementiel, l'Ordre des Architectes était partenaire cet été de la chronique Les Choses de la Ville diffusée dans le 6/9 du week-end. Participant à cette même volonté d’offrir des clés de compréhension de l’architecture qui nous entoure, chaque épisode présentait, par son histoire et sa symbolique, un « objet » qui participe à la conception des villes : le skatepark, la piste cyclable, le campus, le data center ou encore la discothèqu

Visite dans le cadre des JNA à Forcalquier / François-Xavier Emery

