Dans quelques jours, en banlieue toulousaine, il sera possible de commander ses courses en ligne et d’aller les récupérer deux heures après au « drive tout nu ». Rien d’exceptionnel à un détail près, vous ne repartirez avec aucun emballage jetable. Explications.

Acheter ses produits en ligne, et les récupérer sans emballage © Getty

Vous commencez à ne plus supporter tout ce plastique, ces emballages inutiles et vos poubelles qui grossissent à vue d’œil chaque fois que vous faites vos courses ? Il est vrai que cette source de pollution est devenue un sujet de préoccupation à l’heure où le plastique envahit nos océans, que la terre se réchauffe et que les rapports alarmants sur le sujet s’enchainent.

C’est peut-être de ce constat que sont partis les jeunes créateurs du « drive tout nu », un drive comme les autres où on va chercher ses courses (en voiture, vélo, trottinette,…) après avoir passé commande en ligne, à un détail près. Ici, vous ne repartirez pas avec des sacs contenant d’autres sacs, eux-mêmes contenant des emballages autour de films plastique…Ici, tout est nu, tout est en vrac, c’est bien un drive tout nu !

Un système de consigne inversée

Bien sûr, il faut quelques contenants, c’est pour cela que la jeune société vous mettra à disposition des bocaux, mais sans paiement de caution au départ. Par contre, un bon d’achat vous sera délivré lorsque vous rendrez le contenant réutilisable à volonté.

Dans la boutique en ligne, il y a de quoi faire ses courses : fromage, céréales, fruits et légumes, croquettes pour chien, épicerie…la liste est complète et répond à trois critères de sélection : que les fournisseurs assurent une livraison en vrac ou en sac réutilisable, que les produits soient locaux (- de 100km à l’exception de produits nécessairement importés qui sont alors issus du commerce équitable), et du bio quand c’est possible.

Un service qui va être lancé en Occitanie

C’est en banlieue toulousaine que le drive sera installé. La start-up proposera également un service de livraison et des points de rendez-vous fixes pour les clients souhaitant récupérer leurs commandes près de chez eux. Évidemment, tout se fera en mobilité douce ou active ! Vous vous demandez quand ce type de drive arrive près de chez vous ? Il y a fort à parier que cela va donner des idées…patience…

