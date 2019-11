Les Clés du Numérique est une web-série pédagogique d’éducation au numérique pour éveiller un regard critique et une meilleure compréhension de notre consommation des écrans. Pensée pour un public jeune, elle propose un décryptage ludique de nos usages du numérique en 15 vidéos thématiques.

Les clés du numérique © Radio France / La Générale de Production

Comment reconnaître les fake news sur internet ? Quels dangers, comment maîtriser et comprendre l’utilisation de nos données personnelles ? Comment fonctionnent les algorithmes et comment impactent-ils notre vie ? Autant de sujets expliqués à travers le quotidien d’une bande de lycéens, dont les usages numériques offrent des exemples concrets.

Pour répondre à ces questions, la collection de vidéos Les Clés du Numérique peut être utilisée comme support pédagogique par le corps enseignant mais aussi par les parents.

Ecrite et narrée par Bruno Duvic, réalisée par Mathieu Decarli et Olivier Marquézy, cette série en stop motion est accessible sur le site de France Inter, sur YouTube et sur le site France tv Education.

La série Les clés du Numérique est proposée par La Générale de Production et coproduite par France tv Education et France Inter.

Les épisodes