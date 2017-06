Il n’y a pas qu’à la maison que notre responsabilité environnementale peut être engagée.

Respecter les poubelles de tri au bureau : un des premiers gestes éco-responsables des saalriés © Getty / CSA Images/Printstock Collection

Un guide publié par l’ADEME propose une série d’actions pour devenir éco-responsable au bureau.

La vie quotidienne en entreprise est une succession de gestes qui ont des conséquences sur l’environnement et donc, à terme, notre santé et celle de la planète. Consommation énergétique, gaspillage, déplacements, recyclage…la liste est longue.

Alors que 13 millions de Français (46% de la population active) travaillent dans des bureaux, il existe une multitude d’habitudes, procédures, installations qui sont à l’origine d’excès au détriment de l’environnement mais aussi, souvent, du budget de l’entreprise.

Afin de sensibiliser et aider les salariés et employeurs à concilier vie au bureau et respect de l’environnement, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) vient de publier ce jeudi 15 juin un guide « éco-responsable au bureau ». L’objectif annoncé est de donner « des clés : idées, gestes simples, actions collectives et leviers réglementaires ».

De nombreux sujets sont abordés comme l’allongement de la durée de vie des équipements, la gestion du papier, des déchets, mais aussi la pratique des mails, des recherches en lignes, des déplacements domicile-travail et du gaspillage alimentaire.

