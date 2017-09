Un site propose le même service que Le bon coin, mais ici, tout est gratuit. Economie pour les uns, recyclage pour les autres, bon sens pour tous.

Donner, partager... une autre façon de recycler © Getty / Martin Barraud

Il s’agit d’une plateforme comme il en existe tant dans le e-commerce, vous pouvez entrer directement un mot-clé si vous recherchez un objet en particulier ou passer par les différentes catégories. Décoration, électroménager, linge, livres, vaisselle, végétal…. il y a de quoi faire. La grosse différence avec les sites de vente en ligne entre particuliers c’est qu’ici tout est gratuit.

Rien ne s’achète, rien ne se vend, tout se prend ou se donne, avec en toile de fond un mobile bien utile dans une société qui surconsomme : recycler, réutiliser, réparer plutôt que jeter. En plus, votre recherche est associée à votre localisation afin de faciliter la mise en relation avec des icônes explicites pour identifier la catégorie à laquelle l’objet est rattaché.

Smartcycle est un site participatif géré par une association qui peut vous donner l’occasion de donner facilement, à domicile, en évitant de jeter ou stocker inutilement des objets qui pourront servir encore : un pied de parasol, une bibliothèque, un four… peuvent ne plus servir aux uns et rendre service aux autres.

Après, il y a quelques axes d’amélioration. On pourrait attendre plus de choix et donc d’annonces récentes (mais cela dépend de nous tous), et autant vous prévenir, certaines annonces n’ont rien à faire là (celles sur des dons de chiots par exemple), mais un système de signalement permet de prévenir les gestionnaires du site.

