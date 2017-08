La fillette de 13 ans est morte et 12 personnes ont été blessées, certaines très grièvement. Le chauffeur a été interpellé

Plusieurs familles étaient attablées dans cette pizzeria de Sept-Sorts en Seine et Marne © Google Map

L'homme âgé de 32 ans, a été arrêté par les gendarmes arrivés très rapidement sur place. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il avait voulu mettre fin à ses jours, après une tentative de suicide ratée la semaine précédente.

Le bilan est extrêmement lourd : une fillette de huit ans est morte, quatre personnes sont en urgences vitale et on dénombre huit autres blessés, a précisé Pierre-Henri Brandet, porte parole du ministère de l'intérieur. L'un des blessés les plus graves est le petit frère de la jeune fille tuée.

L'homme, qui conduisait une BMW est "inconnu des services de renseignement et de la justice", a précisé Pierre-Henry Brandet.

Il était peu après 20h quand il a lancé la voiture contre la terrasse d'un restaurant des de Sept-Sorts, défonçant la façade de la pizzeria

La section de recherches de la gendarmerie de Paris se rend sur place.