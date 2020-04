Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages en ce moment : des interrogations, des retours sur l'antenne, de la musique jouée chez vous mais également des partages de vos initiatives les plus sympas pour mieux vivre le confinement. Florilège.

Partageons la solidarité de nos auditeurs © Getty / Richard Drury

Devenez un chevalier et partez à l'aventure

Vous avez des enfants entre 6 et 12 ans ? Il s'ennuient ? Alors rejoignez notre équipe de Chevaliers ! Ils auront la lourde tache de résoudre le Mystère du Royaume de Laberlune !

C'est comme cela que se présente l'aventure du Royaume de Laberlune, Aline Bourgoin, la présidente de la Compagnie théâtrale Les Péchus, nous a envoyés un message pour nous faire part de cette aventure pour les enfants. Il s'agit d'une enquête interactive et ludique dans un monde fantastique à suivre sur une page facebook. Des dessins, du bricolage viennent compléter l'activité. Et surtout des acteurs jouent les personnages. Une vidéo par jour pendant 15 jours !

Partagez des masques si vous en avez

Partage tes masques est une initiative citoyenne créée par une agence de développement web. Ils sont 15 à faire vivre l'idée et ont mis en place un système pour mettre en relation des professionnels de santé avec des personnes qui pourraient leur partager des masques.

Beaucoup de personnes, d’entreprises, de bricoleurs possèdent des masques qui "traînent dans les tiroirs". Partagez-les avec ceux qui en ont le plus besoin !

Plongez dans "2152", un roman de science-fiction pour ados

Repenser la société, faire preuve de solidarité, redécouvrir notre planète et comprendre notre climat par le biais d’une histoire est souvent ce qui donne par la suite du sens à nos actions.

Il s'agit d'une fresque écologique pour les adolescents de 11 à 17 ans. Son auteur Paul Maraud publie plusieurs chapitres par jour. Découvrez les aventures de Mattéo et Poe, héros hors du commun à travers une planète, habitée de personnages assez peu recommandables.

Synopsis : Année 2152. Pour survivre, grâce aux travaux du professeur Boz, les humains viennent de prendre une décision capitale. Ils abandonnent leur position de plus grands prédateurs de la planète en réduisant leur taille au millième. Une formidable occasion d’inventer une nouvelle civilisation plus pacifique, plus solidaire, plus innovante et moins consommatrice. Vraiment ? (Pour en savoir plus)

Faites travailler et jouer vos enfants

Avec Rescousse à Vos Trousses, Fabien Cael a souhaité organiser un système solidaire d'aide aux devoirs à distance pour les enfants dont les parents n'ont pas forcément la possibilité en ce moment de faire école à la maison. Cela se fait par Facebook et Messenger. Il s'agit autant de "recruter" des bénévoles aidants que d'atteindre des parents d'élèves qui en auraient vraiment besoin.

Ils sont deux enseignants en CP et ils ont créé une chaîne Youtube pour les enfants qu'ils avaient en classe. Pâte à modeler, peinture gonflante, lecture... Elsa Benedetti et Yohan Fayard postent des vidéos d'une dizaine de minutes chaque jour sur Maître & Maîtresse à la Maison, pour vous aider avec des contenus variés et amusants.

Aidez-vous entre voisins

Cela fait maintenant plus de 2 ans que nous créons du lien social et mettons en place un système collaboratif à travers notre plateforme de récupération de colis entre voisins.

Welco est une plateforme d'aide entre voisins pour la récupération des colis qui existe depuis deux ans. Ils se sont adaptés à la crise du Covid-19 que nous traversons et proposent d'élargir leurs services : trouvez les voisins de vos grands-parents et demandez-leur de prendre de leurs nouvelles, faites des listes de courses communes avec vos voisins pour aller faire les courses, trouvez de l'aide à distance pour vos enfants... Proposez vos services, en somme et participez à la solidarité du quartier.

Et des initiatives pour les soignants

Vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé des initiatives pour soutenir le personnel soignant.

Prête-moi ton assiette est une idée de Elodie Birrini. Il s'agit de préparer des repas pour le personnel médical, les ambulanciers, les pompiers, etc. De cette page facebook mère ont été créées des pages-filles par département. Les cuisiniers qui le souhaitent peuvent poster un message une fois la tambouille finie (réalisée avec les normes d'hygiène adéquate) pour dire ce qui est disponible, et ils entrent ensuite en contact avec ceux qui souhaitent avoir le plat, pour la remise de celui-ci (tout en respectant les mesures de confinement).

Les Sophrologues du Coeur : Ils sont plusieurs sophrologues à s'être réunis pour créer cette association, grâce à l'initiative de quatre passionnés. Pour eux, il s'agit de permettre aux personnes en situation de précarité financière, et également au personnel soignant, d'avoir des moments de bien-être et de relaxation avec des sophrologues bénévoles, par téléphone ou par visioconférence (Skype, WhatsApp, Facetime ou Messenger).

La Krampouz Héros : des crêpes pour le petit-déjeuner des soignants ? Une idée de deux petites filles qui, à la base, souhaitaient régaler une collègue de leur maman. Une bonne idée devenue initiative plus large avec un groupe Facebook. Aujourd'hui, la page est gérée par deux mamans. On vous propose alors à tous de vous mettre aux fourneaux (dans le respect des mesures d'hygiène), de préparer des crêpes et de laisser un message sur le groupe en indiquant ville, quartier et heure de dépôt des crêpes (dans le respect des mesures de confinement).

Merci à tout ceux qui nous envoyé des messages pour nous faire part de ces initiatives. Bravo à eux.