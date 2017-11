Tout le monde (ou presque) veut manger bio, et l’offre de restauration se développe lentement mais sûrement. Encore faut-il savoir où la trouver.

Trouver un restaurant bio près de chez soi n'est pas si facile © Getty / Richard Cummins

Faire ses courses « bio » est de moins en moins un parcours du combattant. Réseaux spécialisés, grande distribution, marchés de plein vent, ventes en direct producteurs, paniers, AMAP (Associations de Maintien pour une Agriculture Paysanne)… il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.

Mais lorsqu’il s’agit de manger au restaurant, c’est une autre paire de manches. Pas évident, même dans les grandes villes, de trouver un restaurateur qui propose une carte bio (au moins en partie). Pour cause, l’offre de restaurants spécialisés est encore en devenir, il faut donc une boussole.

Deux plateformes spécialisées dans le référencement de restaurants bio sont en ligne : le Guide des Restaurants Bio et The place to bio.

Les deux sites permettent de se géolocaliser pour chercher un lieu ou encore de donner son avis. Si le Guide des Restaurant Bio référence 700 professionnels, on croise quelques restaurants qui semblent aborder le bio à la marge.

The place to bio a l’avantage de proposer de nombreux détails ainsi qu’une rubrique d’actualités. Ce dernier est soutenu par des acteurs reconnus pour leur engagement, l’enseigne Biocoop en particulier.

