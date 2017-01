S’informer, interpeller, se rencontrer et comparer sont les objectifs du site voxe.org.

Un site pour aider à choisir son candidat © Getty / Milton Brown

Le principal service est celui de la comparaison de programmes : un outil particulièrement intéressant qui permet d’y voir clair avant de faire son choix et de glisser son bulletin dans l’urne ou de s’engager pour soutenir un parti ou un candidat.

Ainsi, dans les faits, vous pouvez sélectionner l’élection concernée, vos candidats favoris (2) ou ceux qui vous intéressent le plus. A partir de là, une sélection de thèmes vous sont proposés : emploi, économies, finances, Europe, éducation, justice, etc. Une fois le thème sélectionné vous pourrez découvrir les principales propositions de fond ainsi que la source dont elles sont issues.

Concret et très instructif on peut néanmoins regretter que les échéances ne sont pas forcément toutes présentes (à ce jour rien sur la présidentielle par exemple, par contre les primaires y figurent) et que certaines parties des programmes des candidats ne soient pas renseignées.

Néanmoins lorsqu’une proposition manque, il est donné la possibilité aux internautes de la renseigner.

►►► Pour découvrir le dossier «Civic Tech : un vent citoyen souffle sur la démocratie» écoutez le Social Lab de Valère Corréard dimanche à 6h45 dans le 6/9 de Patricia Martin.