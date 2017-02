Développé par Airparif, ce service conseille les piétons et cyclistes qui veulent se déplacer en tenant compte de la pollution.

La Tour Eiffel et le Sacré Cœur dans un brouillard de pollution à Paris © Getty / AG photographe

Avec son lot de conséquences la pollution de l’air est un sujet auquel nous sommes de plus en plus sensibles. Les différentes campagnes de sensibilisation font leur effet : qui ne sait pas aujourd’hui que la pollution est à l’origine de 48 000 décès prématurés par an en France? Sans parler des incidences sur l’environnement, le patrimoine…

De nombreux franciliens optent pour la marche ou le vélo en réaction ou par commodité, mais toujours avec cette question : n’est ce pas au détriment de leur santé lorsque l’air est pollué ?

C’est à partir de ce constat que l’association Airparif (www.airparif.asso.fr ) (association agréée pour la surveillance de la qualité de l’air) a développé l’application gratuite Itinér’Air. Vous saisissez les points de départ et d’arrivée de votre trajet et l’application vous suggère le parcours le moins exposé à la pollution.

Un service indispensable puisque le niveau d’exposition à la pollution peut varier d’une rue à l’autre en fonction de nombreux facteurs (circulation, météo…) qui sont calculés en temps réel par le dispositif de surveillance d’Airparif qui s’appuie sur 7 millions de points d’informations.

►►► Pour découvrir le dossier « Pollution de l’air : tous informés, tous acteurs » écoutez le Social Lab de Valère Corréard dimanche à 6h50 dans le 6/9 de Patricia Martin.