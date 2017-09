Les 4000 habitants de l’île de Samsø au Danemark ont pour ambition de vivre sans énergies fossiles.

Samsø © Maxppp / Holger Leue/picture-alliance / DUMONT Bildar/Newscom

C’est en 1997 que la transition de Samsø a commencé. Elle est depuis passée d’une situation de dépendance au fioul importé à un excédent énergétique produit à partir de l’éolien et de biomasse.

En 10 ans, la transition vers un modèle essentiellement basé sur les énergies renouvelables a été rendue possible grâce à l’implication des citoyens qui ont voulu faire de Samsø « l’île aux énergies renouvelables » mais aussi au soutien du gouvernement.

L’île possède d’ailleurs le record du nombre de voitures électriques par habitant du pays. Et la municipalité n’est pas en reste avec ses 15 véhicules électriques rechargés grâce à une énergie d’origine solaire.

Désormais le nouveau défi de Samsø est de parvenir à ne consommer plus aucune énergie fossile d’ici 2030, comme quoi quand la transition est en marche, on ne l’arrête plus !

►►► Pour découvrir le dossier « Une journée sans voiture à Paris » écoutez le Social Lab de Valère Corréard dimanche à 6h55 dans le 6/9 d’Eric Delvaux.