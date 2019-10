Un concert privé sur France Inter en direct de la Gaîté Lyrique dans le cadre du Arte Concert Festival le 12 oct 19

Iggy Pop album Free © Harmony Korine General Dominic Louth

►►► Samedi 12 octobre prochain à 21h,Iggy Pop investit la scène de la Gaîté Lyrique pour un concert très privé et exclusif, dans le cadre du Arte Concert Festival.

Une occasion unique pour les auditeurs de France Inter de découvrir, en live, les nouveaux morceaux de Free, le dix-huitième opus de l’Iguane aux sonorités très jazzy. Un album dont France Inter est partenaire (sortie le 6 septembre).

►►► Le 7 octobre dès 9h, pour réserver vos places pour le concert d’Iggy Pop à la Gaité Lyrique diffusé en direct sur France Inter tous les renseignements sont sur : maisondelaradio.fr

Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places est limité et que les places sont réservées en quelques très courtes minutes.

Aucun téléphone ne sera accepté dans la salle (possibilité de le déposer à l’entrée)

Concert privé d’Iggy Pop une soirée présentée par Michka Assayas

Mais aussi une semaine spéciale dans « Very good trip » de Michka Assayas avec une interview du pionnier du punk-rock => du lundi 7 au jeudi 10 octobre, à 21h

►►► ARTE Concert s'associe à La Gaîté Lyriqueet à La Blogothèque pour donner naissance au ARTE Concert Festival ! Pendant trois jours, du 11 au 13 octobre, cet événement fédère une programmation éclectique où s'entremêlent tous les styles, groupes en développement et artistes au rayonnement international. Le tout est à vivre sur place et sur Internet !

► Découvrez la programmation de cette édition :