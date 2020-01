En Seine-et-Marne un collectif de riverains s'oppose à un chantier sylvicole de l'Office Nationale des Forêts, 120 ha sont concernées. Ce chantier, qui démarre ce lundi, est situé dans la forêt des 3 pignons, elle fait partie du domaine de Fontainebleau (classée forêt d'exception).

Ils demandent que cette "Forêt d’exception" ne devienne un chantier sylvicole permanent © AFP / Leemage

Du sable, des rochers, des bosses. La forêt des Trois Pignons séduit avant tout par ses paysages bruts. Jacques Laskar, président du collectif citoyen "L'avenir du Vaudoyer", est à l'origine de la pétition. : "C'est une forêt qui est très belle. Pas parce qu'elle a des grands arbres, mais parce qu'il y a des rochers un peu partout, qu'il y a des endroits de mousse, comme là où je me trouve en ce moment, des arbres qui sont plutôt rabougris. C'est magnifique par la poésie que ça représente et c'est ça qui attire énormément de gens".

La pétition s'oppose aux larges allées qui vont être créées pour permettre aux engins d'accéder aux arbres à abattre. "Actuellement, il y a des petits sentiers pédestres sinueux, explique Jacques Laskar. "On va les remplacer par des travées rectilignes de quatre mètres tous les 24 mètres où on coupe tout. Effectivement, on massacre cette forêt."

Le collectif craint à l'avenir une exploitation intensive de la forêt

Il s'agit plutôt d'une mesure de protection, argumente de son côté Pierre Edouard Guylain, directeur de l'ONF pour l’île de France Est. "_Pour éviter que ces engins, qui viennent chercher les arbres, circulent partout sur la parcelle et abîment les sols, on oblige les engins à circuler sur ces layons (cheminement rectiligne en forêt). On n'est pas en train de réaliser un acte de coupe intensive de la Forêt des 3 pignons. On est en train de faire ce qu'on fait sur toutes les autres parcelles en forêt de Fontainebleau et qui, jusqu'à présent, n'a pas été un sujet de discussion majeur". _

Le collectif demande la suspension du chantier afin que des solutions plus douces, comme le débardage à cheval, soient envisagées.

Près de 4 000 personnes ont jusqu'ici signé la pétition "La Forêt des Trois Pignons en danger" adressée au Ministre de l'Agriculture et à la Ministre de la Transition écologique.