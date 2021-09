Alors qu'en métropole, la situation revient petit à petit à la normale, le département d'Outre-mer semble au contraire s'enfoncer dans le drame sanitaire. La Guyane affiche des chiffres de contamination jamais atteints sur place depuis le début de l'épidémie, en marge d'un taux de vaccination très faible.

Un test Covid réalisé au dispensaire Maripasoula en Guyane, en août 2020 (photo d'illustration) © AFP / Thibaud Vaerman / Hans Lucas

C'est le cauchemar des soignants guyanais qui semble en train de se concrétiser chaque jour un peu plus : ils voient affluer de plus en plus de nouveaux patients graves chaque jour. L'ARS de Guyane (où vivent 294.000 personnes) parle d'un niveau de décès "jamais atteint" sur place, avec 21 personnes mortes du Covid en une seule semaine. "Les personnes en réanimation sont intégralement non-vaccinées, c'est une épidémie de gens non-vaccinés, ajoute de son côté le ministre des outre-mer Sébastien Lecornu, en déplacement sur place jusqu'à mardi. Dans le même temps, le mouvement antivax s'accroît, des Guyanais allant jusqu'à tenter d'empêcher des campagnes de vaccination

Chaque jour, six Guyanais sur 100.000 sont hospitalisés

Ces derniers jours, le nombre de patients hospitalisés pour Covid augmente régulièrement, avec une vitesse inédite : environ une vingtaine de nouveaux patients par jour. Un niveau proche des records atteints lors de l'été 2020, où l'on comptait en moyenne 25 nouveaux patients hospitalisés quotidiennement.

On constate aussi que la Guyane voit une part de plus en plus importante de sa population finir à l'hôpital avec une forme grave du Covid. Si l'on compare avec la France, en calculant le nombre d'hospitalisations pour 100.000 habitants, la différence est flagrante : un peu plus de six Guyanais sur 100.000 entrent chaque jour à l'hôpital, contre un Français sur 100.000 tous les deux jours sur l'ensemble du pays.

Le problème, c'est que ces hospitalisations (dont on sait qu'elles suivent mécaniquement, avec un décalage de deux semaines, la courbe des nouveaux cas de Covid) ne vont sans doute pas ralentir, au contraire. Si l'on observe le taux d'incidence dans le département depuis un mois, il est en pleine croissance, atteignant des niveaux encore inédits : jusqu'à 519,5 cas pour 100.000 habitants au 23 septembre (les chiffres les plus récents disponibles). À titre de comparaison, la moyenne en France est à 60,8, avec un record en métropole à 162,1 (pour les Bouches-du-Rhône).

La Guyane suit, là encore, une trajectoire inverse à celle des autres départements, où le taux d'incidence baisse depuis plusieurs semaines. En Guyane, cela fait six mois qu'il n'est pas repassé sous le seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants.

Même constat sur le taux de positivité des tests : au mois de septembre, sur 100 tests réalisés chaque jour, une quinzaine sont positifs en moyenne. Contre un peu plus de 1 % de tests positifs en moyenne en France.

Un taux de vaccination catastrophique

C'est l'une des principales explications à ce retour en force inédit du virus en Guyane : en France, c'est là que l'on vaccine le moins. Près des trois quarts de la population n'ont toujours pas reçu la moindre dose de vaccin. Et seuls 22,7 % des habitants sont totalement vaccinés, avec deux doses : le pire score de tous les départements français, qui affichent presque tous des taux de vaccination complète supérieurs à 50 %. La moyenne sur l'ensemble du territoire est de 71,5 % de vaccinés, c'est trois fois plus qu'en Guyane.

"10% de la population est covido-sceptique, 15% sont des vaccino-sceptiques qui préfèrent l'immunité naturelle et les remèdes traditionnels et 25% de la population sont indécis", explique Claude Flamand, épidémiologiste à l'Institut Pasteur de Guyane. Des chiffres qui expliquent la méfiance envers la campagne de vaccination sur place, et par ricochet la situation sanitaire de plus en plus inquiétante.