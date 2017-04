France Inter / Résultats Médiamétrie janvier-mars 2017 : la vague de tous les records

France Inter résultats médiamétrie avril 17 © Radio France

Record du nombre d’auditeurs avec 6 259 000 auditeurs (11.6% d’AC, +1,1pt, + 614 000 auditeurs en un an), record de part d’audience avec 11,7% (+1,2pt en un an), record d’audience pour le 7/9, 1ère Matinale de France, avec 7,5% d’AC (+297 000 auditeurs en 1 an).

►►► France Inter : 1ère matinale radio de France / record historique

Le 7/9 animé par Patrick Cohen est la première matinale de France et rassemble 4 041 000 auditeurs (+297 000 auditeurs en 1 an). La matinale atteint son pic d’audience avec le Journal de 8h de Marc Fauvelle qui rassemble 2 309 000 auditeurs.

►►► France Inter : les 2 interviews les plus écoutées de France

Les interviews de Léa Salamé à 7h50 et celle de 8h20 de Patrick Cohen sont les 2 interviews les plus écoutées de France.

►►► France Inter enregistre des progressions spectaculaires

►►► Triple record sur le numérique