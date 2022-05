Les fermetures temporaires de services dans les hôpitaux publics se multiplient. A chaque fois c’est le même scénario : des soignants massivement en arrêt maladie. A Chinon, en Indre-et-Loire, la maternité et les urgences ont fermé il y a bientôt deux semaines, sans date de réouverture connue.

Les urgences de l'hôpital de Chinon sont fermées depuis le mercredi 18 mai, faute de personnel. © Radio France / Faustine Calmel

Ce jour-là sur le marché il n’est pas difficile de trouver des patients ayant récemment fréquenté les urgences. Un garçon raconte sa blessure à la tête et les points de suture réalisés tout de suite. "Moi c’était pour une piqûre d’abeille" explique Cédric, apiculteur, "j’ai fait une grosse réaction allergique et c’était pas mal de pouvoir aller aux urgences qui ont fermé la semaine suivante. Si cela se reproduisait, ça pourrait être très ennuyeux pour moi, je dois être pris en charge rapidement" raconte le trentenaire, dont la fille, Olympe, seize mois, a été suivie à la maternité de Chinon. **"***Le fait d’avoir un hôpital dans une ville comme Chinon rend la commune attractive. Cela fait partie de toutes les commodités que l’on apprécie dans une ville de taille moyenne*" poursuit celui qui s’est installé ici il y a cinq ans avec sa compagne.

Epuisement, burn-out et ras-le-bol

Car si urgences et maternité sont aujourd’hui provisoirement fermées, ce n’est pas par manque d’activité comme cela a pu être le cas ailleurs, mais par manque de personnel. Comme à Bordeaux, Nevers ou Orléans, les arrêts maladie se sont empilés sur les bureaux de l'administration. Mi-mai, sur les 32 soignants des deux pôles, 31 étaient arrêtés. Impossible donc d’assurer la continuité des soins. "C’est un cri d’alarme, une alerte face à leur mal-être" assure Monique, infirmière à la retraite qui a travaillé à l’hôpital de Chinon depuis son ouverture en 1969 jusqu’à la fin de sa carrière. "Je les comprends. Mais pour nous, les anciens, c’est dramatique. Aller à Tours, à au moins trois quarts d’heure de route, c’est compliqué. Et puis nous n’avons plus ni proximité, ni confiance" confie la vieille dame qui s’est déjà cassé cheville et poignet.

Un mauvais signe pour l'attractivité

La permanence des soins et un service d’urgence, c’est aussi ce qui a convaincu Nicolas de s’installer à Chinon après une carrière en région parisienne : "Nous sommes venus dans cette ville avec l'idée d'être dans une ville avec hôpital, médecin, maison de retraite. On découvre qu'il est difficile de trouver un médecin, de trouver un dentiste. C'est compliqué de se projeter, si il n'y a plus d'urgence, on fait quoi, on va à Tours à 45 minutes d'ici ? Nous sommes surpris", se désole ce grand barbu qui a terminé son déménagement le mois dernier.

Alors cette fermeture est provisoire. Les urgences enregistrent 46 passages par jour en moyenne et 652 bébés sont nés à la maternité l’an dernier. Mais le maire, Jean-Luc Dupont, également président du Conseil de surveillance de l’hôpital, reconnait que c’est un mauvais signal envoyé aux nouveaux arrivants, lui qui tente d’attirer des habitants : "les deux principaux critères d'installation dans nos territoires aujourd'hui, ce sont la 4G et la santé" explique l'élu, à la mairie depuis 2014, "alors c'est sûr que l'hôpital, qui crée aussi une vraie dynamique pour la médecine de ville, est un pôle d'attractivité et de proximité très fort qu'il nous faut absolument préserver". Jean-Luc Dupont espère une réouverture des services dans la semaine, alors que la période estivale approche. Période souvent critique dans les hôpitaux, avec les congés des soignants.