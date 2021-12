Alors que le variant Omicron continue de se propager aux Etats-Unis, les autorités sanitaires de New York alertent sur une hausse du nombre d'enfants hospitalisés en lien avec le Covid-19. Quel âge ont-ils ? Sont-ils vaccinés ? Le point sur les chiffres.

Une petite fille de 6 ans se fait vacciner contre le Covid-19 à Denver dans le Colorado, le 3 novembre 2021. © AFP / MICHAEL CIAGLO / GETTY IMAGES VIA AFP

Le département de la santé de l'État de New York déclare "surveiller de près une tendance à la hausse des hospitalisations pédiatriques associées au Covid-19", dans un communiqué publié ce vendredi. "La plus forte hausse concerne la ville de New York avec des admissions qui ont quadruplé" entre la semaine du 5 décembre et celle du 19 décembre, précise encore la note.

Des enfants peu ou pas vaccinés

La moitié de ces admissions pédiatriques concerne des enfants de moins de 5 ans, qui ne sont pas encore en âge d'être vaccinés. Les 5-11 ans, au contraire, peuvent recevoir leurs injections aux Etats-Unis depuis le 3 novembre.

Parmi les 5-11 ans hospitalisés la semaine du 19 décembre dans l'Etat de New York, aucun n'avait reçu un schéma vaccinal complet (ce qui est le cas de 16% de cette tranche d'âge à l'échelle nationale). Chez les 12-17 ans, seulement un quart des admis (7 adolescents sur 30) avait reçu un schéma vaccinal complet.

"Les risques de COVID-19 pour les enfants sont réels", a déclaré le Dr Mary T. Bassett, la commissaire par intérim à la santé de l'Etat de New York.

Les autorités locales appellent donc les pédiatres et soignant de l'État à "continuer à promouvoir la vaccin contre le Covid-19 pour les enfants âgés de cinq ans et plus, y compris le rappel ; et à discuter de vaccination avec les patients et les parents à chaque opportunité."

Une tendance similaire dans d'autres États

Jeudi 23 décembre, il y avait 1987 enfants hospitalisés à cause du Covid-19 aux Etats-Unis, selon The Washington Post, soit une hausse de 31% en 10 jours. En plus de l'État de New York, les Etats de l'Ohio, du Texas et de la Pennsylvanie sont particulièrement touchés.

"Nous sommes dans une situation difficile", a déclaré au quotidien américain le docteur Claudia Hoyen, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Cleveland (Ohio). Elle compare la situation de l'an dernier, où il n'y avait aucun enfant dans les hôpitaux, à celle de cette année, où presque tous les lits pédiatriques sont occupés.

Selon les médecins et les responsables de huit hôpitaux pour enfants situés dans des zones où les infections se multiplient, et interrogés par The Washington Post, la plupart de leurs patients sont des adolescents non vaccinés présentant des facteurs de risques. Ils restent en alerte quant à une hausse des hospitalisations chez les jeunes enfants, notamment de moins de deux ans. Au total, les enfants représentent 1,8 % à 4,1 % (selon les États) des hospitalisations cumulées pour Covid depuis le début de la pandémie.

Une alerte pour la Californie

La hausse des hospitalisations d'enfants à New York alerte d'autres Etats où les contaminations sont également très élevées, comme en Californie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Malheureusement, NY constate une augmentation des hospitalisations pédiatriques (principalement parmi les non vaccinés), et ils ont des taux de vaccination similaires [de 5 à 11 ans]", a écrit le Dr Erica Pan, épidémiologiste de l'État de Californie, sur Twitter. "Veuillez offrir à vos enfants une protection vaccinale dès que possible, car nos [nombres] de cas augmentent rapidement", ajoute-il.

Selon l'American Academy of Pediatrics, cité par The Washington Post, près de 7,4 millions d'enfants et d'adolescents ont été infectés depuis le début de la pandémie aux Etats-Unis, dont 170 000 en une semaine seulement début décembre. Jusque là, seul 0,1 à 1,8% des enfants contaminés ont dû être hospitalisés.

Omicron, plus ou moins dangereux que Delta ?

Alors que le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter globalement dans le pays, avec près de 190 000 nouvelles contaminations quotidiennes la semaine dernière en moyenne, le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche dans la lutte contre la pandémie, s'est exprimé sur la question du variant Omicron et de sa dangerosité.

Reconnaissant à quel point Omicron est "extraordinairement contagieux", il a cependant salué les données d'études en Afrique du Sud et au Royaume-Uni qui semblent indiquer une plus faible dangerosité des cas. Mais "quand vous avez un tel volume de nouvelles infections, cela pourrait dépasser la diminution réelle de la dangerosité", a-t-il alerté, craignant un engorgement du système hospitalier. Plus un virus et contagieux, plus il touche de personnes non-vaccinés et/ou présentant de facteurs de risques, et un large panel de population, incluant les plus jeunes.