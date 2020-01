Avec deux millions de clients, la capitale est le plus gros marché de l'entreprise californienne dans le monde. Devant Los Angeles ou encore San Diego.

En 2019, 17 millions de trajets en trottinettes Lime ont été enregistrés dans la capitale. © AFP / Philippe Lopez.

Si vous habitez Paris, vous en avez surement utilisé pendant la grève dans les transports. Les trottinettes électriques, qu'on les apprécie ou pas, font partie depuis plus d'un an et demi des nouveaux modes de mobilité. Comme l'ont révélé nos confrères des Échos, la capitale est même le plus gros marché de Lime, le principal opérateur.

Selon l'entreprise, 20 millions de trajets ont été enregistrés à Paris depuis son implantation en juin 2018. "Aujourd'hui, Paris, c'est 2 millions de clients", explique Arthur-Louis Jacquier, directeur général de Lime à Paris.

Si Lime fonctionne aussi bien à Paris, c'est déjà parce que le service fonctionne mieux en Europe qu'ailleurs. "Les villes se prêtent bien à la mobilité douce et Paris est une petite ville, très dense, comparée à Berlin ou San Diego", poursuit Arthur-Louis Jacquier.

Des pistes cyclables pour circuler en sécurité

Autre raison du succès de Lime, la ville compte environ 1 000 kilomètres de pistes cyclables, sur lesquelles les utilisateurs de trottinettes peuvent se déplacer en sécurité. Résultat : 17 millions de trajets enregistrés dans la capitale en 2019.

L'enjeu maintenant, c'est d'y rester. La mairie de Paris a lancé un appel d'offre pour ne retenir que trois opérateurs de trottinettes électriques. Réponse en juin. Un des critères est la responsabilité environnementale si bien que, dans la course à qui sera le plus vert, Lime a peaufiné ses arguments. "Désormais nos véhicule de récupération sont des vans électriques, alors qu'avant ils fonctionnaient à l'essence", confie le directeur général de l'entreprise à Paris. "Nous recyclons aussi les pièces détachées cassées et nous mettons en place un nouveau modèle de trottinette dont les batteries sont interchangeables." Un nouveau modèle qui doit notamment permettre d'augmenter le nombre d'utilisations par jour.