La priorité sont désormais de rétablir les communications et l'alimentation en eau douce.

Après Irma, José a frôlé les îles de Saint Barthélémy et Saint Martin. Désormais, les secours vont pouvoir se redéployer. Pour face aux pillages, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé à l'issue d'une réunion de crise, que 240 gendarmes supplémentaires allaient être acheminés en plus des 500 forces de l'ordre sur place.

Les îles sont dévastées. Il y a tout à faire. La menace de José écartée, les gros moyens vont être déployés.

L'aide va pouvoir reprendre par voie aérienne et maritime. Le ballet des hélicoptères et avions civils réquisitionnés va s'intensifier avec l'arrivée de nouveaux appareils. Le plus imposant, l'A400M, avion gros porteur militaire, s'est posé à Fort de France en attendant le passage de José. Il atterrira dès que possible à Saint-Martin pour décharger un nouvel hélicoptère Puma, carburant, vivres et matériels. La priorité est de rétablir au plus vite les communications pour les secours mais aussi internet et le téléphone pour les habitants.

Priorité est donnée également à l'eau et l'électricité : un bateau citerne va appareiller en attendant une usine de dessalement de l'eau de mer car il n'y a pas d'eau douce à St Barth et St Martin.

Un autre avion partira dans les prochains jours avec des groupes électrogènes pour les centrales électriques. Tout cela prendra du temps, beaucoup de temps..Un navire militaire doit partir de Toulon avec du matériel et surtout 200 militaires du génie. Leur arrivée est prévue dans 10 à 15 jours. On entamera alors après l'urgence, la phase de déblaiement et de reconstruction.

Reconstruire les maisons

il va falloir se mettre à reconstruire.

Aprés le passage d'Irma il est encore trop tôt pour faire un bilan économique notamment à Saint Barth, le Monaco des Caraïbes avec ses richissimes propriétaires de résidences secondaires. L'heure est plutôt à la reconstruction. L'urgence est d'acheminer les matériaux, et de mettre les gens à l'abri.

Patrick Coulombel, cofondateur de la fondation Architectes de l'urgence (joint par Delphine Simon )

