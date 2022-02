Au quatrième jour du procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys, les enquêteurs de la gendarmerie sont venus témoigner à la barre. Sur un grand écran dans la salle d’audience, la cour a projeté les dernières images en vie de la petite fille, assise dans la voiture de l’accusé.

Le procès de Nordahl Lelandais a débuté lundi devant les assises de l'Isère, à Grenoble © AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Il est 2h47 ce 27 août 2017, quand l’Audi grise de Nordahl Lelandais passe devant les caméras de surveillance de la commune de Pont-de-Beauvoisin. Sur les images captées, il y a cette petite silhouette vêtue de blanc à la place du passager avant. "On peut distinguer un visage", décrit l’adjudant-chef de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble, venu témoigner devant les assises de l'Isère au 4e jour du procès de Nordahl Lelandais. L'ancien maitre-chien est jugé depuis lundi pour le meurtre, l'enlèvement et la séquestration de la petite fille de 8 ans.

La grand-mère de Maëlys quitte la salle d’audience en pleurs. Le père et la grande sœur lui emboîtent le pas. La présidente se tourne vers le box de l’accusé : "Cette forme blanche, c’est bien Maëlys ?". Nordahl Lelandais confirme. Cela fait moins de deux minutes qu’ils sont partis de la salle des fêtes où avait lieu le mariage.

Des coups, trois minutes plus tard

"Qu’est ce qu’il se passe à ce moment-là dans la voiture, vous parlez ?", interroge la présidente. L’accusé marque une pause de quelques secondes avant de répondre : "On parle des chiens. Elle disait qu’elle aimait bien les chiens et la voiture". La magistrate s’étonne que cette petite fille de 8 ans et demi, "qui devait avoir l’habitude de monter à l’arrière avec ses parents", soit installée à l’avant.

"Au moment où je suis parti, elle est venue jusqu’à mon véhicule en me demandant si j’allais voir mes chiens. J’ai fait une mauvaise interprétation, j’ai dit oui et elle est montée dans la voiture à l’avant", explique Nordahl Lelandais. Sur les images, la petite fille semble blottie contre la portière, mais il dit ne pas s’en souvenir.

Devant les juges d’instruction, l’accusé avait assuré que Maëlys s’était ensuite mise à "chouiner" sans raison. "Pourquoi pleure-t-elle ?", demande la présidente. "Parce qu’elle a compris qu’elle était partie", lâche l’accusé. "Et vous, vous ne la ramenez pas ?", "Non". Selon le récit de l’accusé, Maëlys a reçu les coups à la tête, trois minutes après ces dernières images.