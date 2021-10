Le tribunal judiciaire de Melun a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt général, l'élève de terminal qui a violement fait tomber sa professeur au lycée professionnel Jacques Prévert de Combs-la-Ville. La scène filmée avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias.

Devant le tribunal judiciaire de Melun, le 29 octobre 2015 © AFP / Thomas Samson

La salle d'audience est comble quand le jeune lycéen à peine majeur fait son entrée dans le box des prévenus. Sur la vidéo, il avait l'air imposant mais face aux juges, sa silhouette semble frêle. Avec sa veste de survêtement noire et ses boucles légèrement décolorées en blond, il fond en larme quand la présidente lui demande l'âge de sa grand-mère et le compare avec celui de la victime : 66 ans.

Des cris d'animaux

À un an de son départ à la retraite, cette professeur au lycée professionnelle Jacques-Prévert de Combs-la-Ville, a eu six jours d'ITT après sa violente chute filmée sous les rires de la classe. Ce vendredi 8 octobre, ses 22 élèves de terminale sont très agités. Le prévenu et ses camarades lancent des cris d'animaux. "C'était des cris de quoi, de chien, de chat, de singe ?", demande la présidente. "Je ne sais pas", répond le prévenu. "En garde à vue vous avez dit que l'accent antillais de cette professeure vous faisiez rire", continue la présidente. Le jeune lycéen se mure dans le silence.

Les premières violences débutent lorsque l'enseignante demande au jeune homme de sortir dans le couloir pour se calmer. Sur son bureau, il a laissé son enceinte qui diffuse de la musique. La professeur la prend mais le prévenu lui arrache violemment des mains. Il tente ensuite de quitter la classe. La suite a largement été diffusée sur les réseaux sociaux et relayée par les médias : la professeure se place devant la porte pour l'empêcher de partir en attendant un surveillant mais le lycéen l'ouvre brusquement. Son enseignante est projetée en arrière et tombe. Un seule élève s'empresse de l'aider à se relever. "Ça laisse un peu d’espoir sur cette jeunesse", commente la présidente.

Des excuses tardives en garde à vue

Au fil des questions, le prévenu est de plus en plus mutique. Il se contente de répondre par des "oui madame, non madame". Par moment, il pleure. La présidente le questionne sur ce coup de poing qu'il a donné dans un mur en garde un vue quand quelqu'un lui a dit qu'il risquait de la prison. Elle souligne aussi que la veille des faits, il avait été arrêté pour détention d'une arme blanche, une audience est prévue en juillet. "J'ai oublié un petit couteau dans ma sacoche", argumente le prévenu, "c'est pour me défendre".

Dans son casier judiciaire, il y a une condamnation pour extorsion par violence, menace ou contrainte, quand il était encore mineur. "Vous pensez que vous avez un problème de comportement ? Vous êtes impulsif à la maison ?", demande la présidente. "Non", tranche le lycéen. Il doit aussi s'expliquer sur sa consommation de cannabis, "trois à quatre joints par jour, mais pas tous les jours". Comment paye t'il la drogue ? Il ne veut pas le dire et jette un rapide coup d'œil au public. Ses proches sont dans la salle.

140 heures de travaux d'intérêt général

L'accusation s’agace de la nonchalance du jeune homme et s’étonne qu’il ne présente pas d’excuses à l’audience. Il n'en a pas fait ni devant le proviseur ni devant la CPE après l'agression. Il a fallu attendre la garde à vue. Dans ses réquisitions, la procureure demande sept mois d'emprisonnement avec sursis.

Les juges seront moins sévères : cinq mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire de deux ans, 140 heures de travaux d'intérêt général et une série d'obligations. Pour ne pas aller en prison, le lycéen devra notamment indemniser sa victime, se former et se soigner, pour son impulsivité et sa dépendance au cannabis.

À la sortie de la salle d'audience, l'avocat du lycéen, Maître Romain Cieslewicz, salue le courage de son client : "Il n'a pas beaucoup parlé parce que c'était très dur pour lui mais je peux vous dire qu'il est très triste pour la victime et qu'il s'excuse. Il a beaucoup souffert du déferlement médiatique". Le jeune homme a porté plainte après avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux. L'adresse de certains de ses proches a aussi été diffusée.

La professeure encore sous le choc

La victime ne s'est pas présentée à l'audience. Elle est encore très affectée par la scène et par sa diffusion massive selon son avocat Maître Kheops Lara. Elle ne voulait pas non plus enfoncer le prévenu sous le regard des journalistes. "C'est une personne très digne", souligne son avocat. Il l'a eu au téléphone après le jugement. "Elle trouve que la décision est juste. Elle ne voulait pas qu'il aille en détention... c'est un jeune homme. Elle voulait qu'il retienne la leçon".