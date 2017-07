La marque d'Elon Musk sort son premier véhicule électrique destinée à un large public : le Model 3. D’autres constructeurs se positionnent aussi sur le marché du "tout-électrique".

Plus d'un an avant sa sortie, en mars 2016, les clients se ruaient déjà dans les enseignes de Tesla pour pré-commander le nouveau Model 3. Au total, 400 000 exemplaires auraient déjà été vendus. © Getty / John Leyba

Tesla fait son entrée dans le milieu de gamme. Le constructeur américain a sorti vendredi les premiers exemplaires de sa nouvelle voiture électrique : le « Model 3 ». Deux fois moins cher que son aîné, le S, le 3 est vendu 35 000 dollars, environ 30 000 euros. Objectif pour Elon Musk, le patron de Tesla : élargir son cercle d’acheteurs.

Près de 400 000 exemplaires du Model 3 ont déjà été précommandés à Tesla. Grâce à son nouveau véhicule, le constructeur espère vendre 500 000 voitures en 2018 et le double en 2020.

La Renault Zoe n°1 en France

Tesla espère notamment concurrencer Renault-Nissan. L’alliance domine aujourd’hui le marché français de la voiture électrique. En juin dernier, il s’est vendu près de 1 900 Renault ZOE dans l’Hexagone, soit plus des 2/3 des immatriculations de véhicules électriques. La ZOE coûte moins chère que le Model 3, 23 600 €, et leur autonomie est similaire, entre 300 et 350 km promis par les deux constructeurs.

La Nissan Leaf leader mondial

A l’échelle mondiale, Elon Musk aimerait couper la deuxième tête de l’hydre Renault-Nissan. Le modèle Leaf du japonais est le véhicule électrique le plus vendu en 2016. Avec 52 000 exemplaires écoulés, il devance de peu le Model S de Tesla (51 000 ventes) et le Model X du constructeur californien (25 000).

Mais Elon Musk reste en 2016 le plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde. D’autant qu’un de ses concurrents sur le marché américain a du mal à décoller. General Motors n’a écoulé que 7 600 exemplaires de sa Chevrolet Bolt, vendue pourtant à un prix beaucoup plus abordable que le Model 3 (moins de 8 000 dollars). La BMW i3 est, elle, un concurrent plus sérieux pour l’entreprise californienne, même si son autonomie est bien inférieure, autour de 200 kilomètres.

Des constructeurs à l’affût

D’autres marques planchent actuellement sur la conception de leur propre véhicule 100% électrique. A l’image de PSA, Volkswagen, Mercedes ou Toyota. Plus récemment, Volvo a annoncé abandonner les moteurs à essence ou diesel d’ici deux ans.