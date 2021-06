Après la gifle à Emmanuel Macron cette semaine, deux autres hommes politiques ont été pris pour cible à moins de 24 heures d’intervalle. Le candidat LREM aux régionales François de Rugy, et le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon à Paris, le 12 juin 2021. © AFP / Sameer Al-Doumy

Jean-Luc Mélenchon a reçu un jet de farine samedi au départ de la manifestation parisienne contre l'extrême droite, place de Clichy à Paris. Le patron de La France Insoumise et candidat à la présidentielle est en train de s’expliquer devant les micros et les caméras une semaine après ses propos polémiques sur France Inter, quand il est interrompu, enfariné.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le chef de La France insoumise reprend quelques instants après, le temps de se nettoyer le visage, le ton calme et posé, "le blanc, ça me va" dit-il en souriant. "Je n'ai pris que la farine, je suis vivant, tout va bien". Il poursuit : "Il faudrait surtout que ça s'arrête, ce serait pas mal". "Si vous ne me voyez pas plus ému que ça, c'est peut-être que ça aurait pu être pire", en référence, notamment, à la gifle reçue par Emmanuel Macron lors d’un déplacement dans la Drôme mardi.

C'est un jeune homme qui a enfariné en criant "dehors les collabos". Devant quelques caméras, et notamment celle du journaliste Clément Lanot, il explique son geste : "Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui s'énervent contre des dirigeants de partis politiques qui gagnent des dizaines de milliers d'euros, qui sont des bourgeois." Il qualifie ce qu'il a fait "comme un geste de contestation comme beaucoup de gens font", et dit ne partir à aucun parti politique, ni aucun mouvement : "Je peux juste dire que je suis souverainiste dans l'idée que la destruction des nations va permettre à des instances de s'élever plus haut et donc d'être moins proche du peuple."

Un ancien ministre enfariné à Nantes

François de Rugy a lui aussi été enfariné, vendredi en fin de journée à Nantes. Le candidat LREM aux régionales en Pays de la Loire était en terrasse avec des militants et des colistiers. Une femme lui a jeté de la farine sur le visage, en criant "Rends le homards !" en référence à des diners que l’ancien ministre de la Transition écologique avait organisé, le poussant à démissionner. François de Rugy a annoncé porter plainte.