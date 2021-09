Le baromètre sur le regard et les attentes des Français à l'égard des médias, publié ce samedi, révèle le souhait d'une information plus "constructive" et moins "anxiogène", avec de parole d'experts, sur le changement climatique et la crise sanitaire.

53% des Français sondés estiment que les médias n’accordent pas assez de place aux enjeux du changement climatique et l’environnement. © Getty / Stevica Mrdja / EyeEm

Le sixième baromètre des Assises internationales du journalisme, publiée ce samedi, réalisée par Viavoice, en partenariat avec France Télévisions, France Médias Monde, Le Journal du Dimanche et Radio France, dresse un état de lieux de la perception de la couverture médiatique de l'urgence climatique et de la pandémie ces 18 derniers mois.

Le traitement médiatique de la pandémie trop "anxiogène"

De l’apparition de l'épidémie aux mouvements de contestation contre le passe sanitaire, en passant par la vaccination de masse et les multiples débats sur la gestion de la crise... Les Français jugent d’abord la place accordée par les médias à la pandémie "trop importante" pour 60% de l'échantillon de 1000 personnes interrogées via un questionnaire en ligne, du 1er au 4 septembre 2021. Seuls un quart ont jugé "équilibrée" la place accordée à cette crise.

Trop présente, mais aussi traitée de façon "excessive" et "anxiogène" pour 45% des sondés, voire "catastrophiste" pour 33% d'entre eux. Résultat : 40% considèrent que le travail des journalistes et des médias a alimenté la peur, et 34% qu'ils l'ont même utilisée pour faire de l'audience. L'information délivrée a été "mensongère" pour 19% des Français interrogés qui déclarent par ailleurs s'être spontanément tournés vers les journaux télévisés à 56% et les chaines d’information en continu à 34%.

Surtout, les Français mettent en cause l’utilité de l’information proposée par les médias : 36 % jugent que l’information qui leur a été proposée a été inutile pour leur vie quotidienne, soit 6 points de plus qu’en octobre 2020. 18 % affirment même qu’elle a été "néfaste", soit 4 points au dessus de la dernière édition. Pour leur apporter une information utile sur le COVID et ses conséquences dans les mois qui viennent, la moitié d'entre eux attendent prioritairement des informations constructives avec des solutions pour se protéger de la maladie.

Le souhait d'une information plus "constructive" sur le changement climatique

61 % des Français consultés déclarent se sentir suffisamment informés par les journalistes sur le changement climatique, soit 4 points de plus depuis l’édition (non publiée) de février 2020, mais ils ne sont que 11 % à se sentir "tout à fait" informés. De plus, 35% estiment ne pas être suffisamment informés sur le changement climatique, dont 8% "pas du tout". Chez les 18-24 ans, génération pourtant la plus concernée, ils sont même 48% à estimer que l'information est insuffisante dans ce domaine.

Un peu plus de la moitié (53%) des sondés estiment que les journalistes et les médias n’accordent pas assez de place aux questions posées par le changement climatique et l’environnement, soit 5 points de plus qu’au début de la crise sanitaire. Il y a aussi une attente en matière d'engagement des médias limiter leur propre impact environnemental, puisque 58% des sondés privilégieraient un média soucieux de son emprunte écologique sur un média qui le serait moins.

Conscients de l’urgence, le temps n’est plus seulement, pour les sondés, au décryptage. Plutôt qu'un traitement jugé "anxiogène", "catastrophiste" et "moralisant", ils en appellent à des informations "constructives qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique" (59%), mais aussi "vérifiée" (42%), "pédagogique" (35%) et "rigoureuse" (34%). 32 % des 18-24 ans souhaitent pour leur part qu'elle soit plus "engagée et militante" sur ce sujet.

En attente de plus d'expertise

Près de 6 Français sur 10, pensent que les journalistes ne sont pas suffisamment outillés et ont une culture scientifique insuffisante pour répondre aux nouvelles exigences de l’information. C’est donc à la fois à une mise à niveau des formations de journalistes que les Français en appellent mais aussi à une meilleure collaboration entre experts et journalistes. La parole des experts est jugée utile par 77 % des sondés sur l’enjeu climatique et 72 % d'entre eux concernant la crise sanitaire.

Une expertise qui doit être accompagnée par des informations précisés sur les domaines de spécialité des experts auxquels les médias donnent la parole pour 52 % des Français interrogés, dont 38 % veulent savoir qui finance leurs travaux et 10 % bénéficier d’une biographie de l’expert en question.