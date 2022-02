A partir de ce mardi 15 février, les règles du pass vaccinal changent. Le ministère de la Santé anticipait un rush dans les centres de vaccination pour les rappels afin d'éviter la désactivation. Au contraire, ils sont désertés et ferment les uns après les autres.

Les chaises restent vides dans les salles d'attente des centres de vaccination anti-covid © AFP / Thomas Baron / Hans Lucas

Pas de file d'attente à l'entrée, seulement deux personnes à l'accueil pour vérifier les rendez-vous et plus que quatre box de vaccination ouverts, alors qu'il y en avait encore le double il y a trois mois. "C'est très calme en ce moment, soupire Stéphane Casati, le responsable Pôle Préparation et Opérations de la Croix-Rouge française qui supervise ce centre de vaccination à Montrouge dans les Hauts-de-Seine. Au mois de décembre, on était à 800 vaccinations par jour, aujourd'hui, on a divisé par quatre, calcule-t-il. Mais ces 200 là, c'est toujours 200 personnes vaccinées de plus, donc il n'est pas question de fermer le centre."

La fermeture, c'est déjà ce qui a été décidé pour le centre installé dans le quartier de la Villette, au centre commercial Vill'up, ou encore devant l'Hôtel de ville de Paris, deux centres gérés par la Croix-Rouge également. Mais c'est aussi le cas du vaccinodrome géant de Saint-Quentin en Yvelines, toujours en région parisienne. Ailleurs en France, même motif, même punition : les centres de vaccination se vident alors ils ferment les uns après les autres, laissant le relais à la médecine de ville et aux pharmaciens pour vacciner.

Pas de dose de rappel, pas de pass vaccinal !

Pourtant, avec le changement de règles de ce mardi 15 février pour le pass vaccinal, le ministère de la Santé prévoyait un rush dans les centres de vaccination : selon ses projections, entre 4 et 5 millions de Français devraient voir ce jour leur pass désactivé faute d'avoir fait le rappel sous 4 mois. Le ministère anticipait donc une ruée vers la vaccination.

Dans les faits, si certains ont attendu le dernier délai pour se faire piquer, les vaccinateurs ne débordent pas de travail. Ils font néanmoins contre mauvaise fortune bon cœur. "Entre ceux qui ont déjà été vaccinés, ceux qui ont eu le Covid avec Omicron, et ceux qui sont toujours contre quoi qu'il arrive, on arrive quand même à faire presque 200 injections par jour, c'est déjà ça" confie Anthony, l'un d'entre eux.

Stéphane Casati, responsable du pôle urgence de la Croix rouge devant le centre de vaccination de Montrouge © Radio France / Anne Orenstein

Qui sont ceux qui viennent ? Pour la plupart, c'est délibérément qu'ils ont attendu le dernier moment soit pour se faire vacciner soit pour faire leur dose de rappel. Pierre, 18 ans, explique qu'il ne prévoyait pas de se faire piquer mais qu'avec le pass vaccinal, il n'a plus le choix car il doit prendre le train pour son travail. Jusqu'ici, il se contentait de tests antigéniques pour valider son pass sanitaire. Guillaume Hermann, quant à lui, a voulu laisser passer le plus de temps possible entre sa deuxième dose et la dose de rappel, "le maximum que m'en laissait la possibilité juridique. Aujourd'hui, j'ai besoin du pass vaccinal pour travailler, je ne pouvais plus attendre parce que je ne pouvais pas me permettre de perdre des journées de travail."

La porte reste ouverte, les vaccinateurs s'adaptent

Autre difficulté, bon nombre de patients ne sont pas présents à leur rendez-vous. "En général, c'est qu'ils ont le Covid et ils n'ont pas pensé à annuler leur rendez-vous sur Doctolib" analyse Stéphane Casati. C'est pour cela que la porte reste ouverte pour ceux qui n'ont pas pris de rendez-vous. C'est aussi la raison qui pousse les médecins à accepter de donner une dose de Pfizer en rappel à une personne de plus de 30 ans alors qu'elle aurait du être vaccinée avec du Moderna. "Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une politique de santé publique où il s'agit de vacciner le plus possible, éclaire le docteur Fatiha Ben Slama, la pharmacienne du centre de vaccination du campus Croix rouge de Montrouge. On s'adapte donc à la fois pour avoir une personne de plus vaccinée et pour ne pas gâcher une dose."

Si son centre tourne à faible régime actuellement, Stéphane Casati anticipe cependant une nouvelle montée en puissance d'ici trois mois avec tous les guéris d'Omicron. Si bien sûr, le pass vaccinal est toujours en vigueur.