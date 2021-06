La nappe d'hydrocarbures lourds "dérive vers la côte" et "devrait toucher la côte est aujourd'hui" explique sur France Inter la porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée.

La nappe d'hydrocarbures va toucher les côte de la Corse ce samedi selon la préfecture maritime de la Méditerranée © AFP / Marine Nationale

Le plan Polmar, dédié à la protection du littoral, est activé en Corse, après la découverte ce vendredi 11 juin d’une nappe d’hydrocarbures au large de la côte est de l’île, entre Aléria et Solenzara. Est-ce le résultat d’un dégazage ? Il y a peu de doute affirme la préfecture maritime de Méditerranée. La taille et la nature des produits ne permettent pas d’espérer pour autant une dilution naturelle. Longue de 35 km, la nappe est visible par endroits "à 800 mètres de la côte" explique sur France Inter Christine Ribbe, la porte-parole de la préfecture maritime de Méditerranée.

FRANCE INTER : Connaît-on l'origine de cette grande nappe de 35 km ?

CHRISTINE RIBBE : "On suppose que c’est un dégazage. On voit une nappe qui est étendue en longueur. Visiblement, c’est bien un rejet d'eaux polluées d'hydrocarbures d’un navire en mer. On n'a pas fait de flagrant délit. On n'a pas vu le bateau qui en est à l'origine. On ne peut pas garantir qu'on va le retrouver, en revanche on peut vous garantir qu'on va le chercher."

Il y a deux navires qui sont partis de Toulon ?

"On a beaucoup de moyens engagés. On a des moyens aériens. D'abord parce qu'il faut caractériser, localiser et guider les moyens sur l'eau. Et puis on a des moyens sur l’eau. Des vedettes des Douanes et des Affaires maritimes sont parties, un bateau-remorqueur de Bastia, et du personnel spécialisé parti de Toulon hier soir arrive sur zone aujourd'hui pour pouvoir récupérer un maximum d'hydrocarbures à la mer."

Où se situe la nappe d’hydrocarbures, à l’est de la Corse ?

"Les informations arrivent au fil de l’eau. À certains endroits, il y a un nappe à 800 mètres de la côte. On voit bien qu’elle dérive. On voit des éléments qui se rapprochent. Cette nappe va toucher les côtes aujourd’hui. Tout ce qu'on peut récupérer à la mer, on le récupère. Ça plonge, ça remonte, ça se disperse. Donc on sait très bien que, en mer, on ne récupère jamais la totalité. Le préfet de Haute-Corse a même appelé à la vigilance. L'objectif est évidemment de ne pas toucher des éventuelles boulettes qui pourraient arriver sur la côte et de prévenir les autorités."