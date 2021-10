Au lendemain de la première commémoration officielle du massacre du 17 octobre 1961, l'historien Benjamin Stora était l'invité de France Inter ce dimanche. Il défend le choix mémoriel d'Emmanuel Macron, même si ce n'est pas celui qu'il préconisait dans son rapport remis à l'Élysée en janvier.

L'historien Benjamin Stora au micro de France Inter le 17 octobre 2021. © Radio France

Auteur du rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie commandé par l'Élysée, Benjamin Stora était présent hier sur le pont De Bezons, dans l'Ouest parisien. Il a participé, avec "des descendants d’immigrés algériens en France, des appelés et des petits-enfants de harkis" à la commémoration du massacre d'Algériens perpétré le 17 octobre 1961 à Paris, par la police.

A l'issue de cet hommage, Emmanuel Macron a "reconnu les faits", des "crimes inexcusables pour la République" dans un communiqué publié par l'Élysée. Des propos jugés insuffisants par les familles de victimes et certains historiens spécialistes de la question. De son côté, Benjamin Stora a salué une "avancée" mémorielle, ce matin sur France Inter.

Pour la première fois, un chef d'État en exercice reconnaît la responsabilité de l'État dans un massacre considéré comme un crime

a salué l'historien. "C'est la première fois qu'un chef d'État en exercice utilise le mot 'crime' et l'accole à la question de l'État et de la République", a-t-il souligné.

"C'est une avancée, on peut considérer que c'est insuffisant. D'autres auraient préféré davantage de justice. Et d'autres, encore plus radicaux disent : 'Il fallait juger les responsables qui étaient au pouvoir', et pourquoi pas, disent certains, le général de Gaulle lui-même", a-t-il ajouté, sceptique. Les descendants de victimes reprochent en effet au président de la République de faire peser toute la responsabilité sur un seul homme, le préfet de police de l'époque, Maurice Papon.

Juger le Général de Gaulle ?

L'historien trouve "étonnant" ce souhait "au moment où s'avancent ceux qui veulent réhabiliter le maréchal Pétain".

Il précise : "Le général de Gaulle a donné des consignes de fermeté dans la répression de cette manifestation, ce qui est absolument regrettable. Mais le général de Gaulle n'a jamais demandé que l'on tire à balles réelles sur des manifestants algériens, cela n'existe pas."

Une commémoration suffisante ?

Dans son rapport, Benjamin Stora avait préconisé une journée de commémoration nationale, ce qui n'a pas été retenu par l'exécutif, qui s'est contenté d'une cérémonie. Par ailleurs, Emmanuel Macron a préféré ne pas faire de discours lors de la commémoration du massacre du 17 octobre 1961, au profit d’un communiqué envoyé à l'issue de l'hommage.

“C’est un texte explicatif, ce n’est pas un communiqué”, corrige Benjamin Stora. “François Hollande avait fait un communiqué de trois lignes. Ici, on a un récit du 17 octobre 1961." En 2012, François Hollande avait en effet déjà admis "une sanglante répression" et reconnu pour la première fois un bilan bien plus lourd que le bilan officiellement admis, de trois morts. Selon le dernier bilan établi par des chercheurs britanniques, il y aurait au moins 120 victimes.

L'historien revient sur les faits précis. "Cette nuit-là, il y a eu zéro mort policier, contrairement à ce qui a été prétendu à l'époque. Par contre, il y a eu de très nombreux morts algériens et des fusillades à balles réelles", a-t-il rappelé. Selon lui, le décompte des victimes est difficile à établir car de nombreux Algériens ont été repêchés dans la Seine longtemps après y avoir été jetés, le 17 octobre 1961.

Décloisonner les mémoires

“Le président de la République a eu la volonté de mêler les différentes mémoires autour de ce massacre du 17 octobre 1961 pour en faire un événement de portée universelle et pas d’une seule communauté. C’est extrêmement important à relever", a poursuivi Benjamin Stora.

Essayer de décloisonner les mémoires, les faire circuler et faire en sorte que cette mémoire commune puisse enfin exister : c’est une volonté qui a été la mienne dans le rapport que j'ai remis au président de la République.

Il revient sur plusieurs autres de ses propositions, qui ont été entendues. “Il y a eu Ali Boumendjel dont le meurtre a été reconnu, la question des harkis, une discussion qui a commencé su la question des archives, des bourses données aux jeunes chercheurs algériens travaillant sur la guerre d’Algérie, la préparation d’un grand colloque international en janvier 2022. Ce ne sont pas deux ou trois petites choses, il y a un véritable travail qui a commencé à être mené.”

Sur la question des archives, il avait demandé dans son rapport que leur accès soit facilité. "Il y a eu des levées d’interdiction sur un certain nombre d’archives, pas sur toutes", détaille-t-il.

"Mais on ne peut pas se réfugier sous le prétexte de la non-consultation d’archives pour ne pas travailler sur la question. Il y a aussi la parole des témoins, la presse, le travail journalistique. Pour le 17 octobre 1961, c’est le grand travail réalisé par le journal 'Libération' qui a permis une avancée considérable.”

Contexte tendu entre Paris et Alger

Il est revenu enfin sur le nouveau regain de tensions entre la France et l'Algérie, notamment depuis les propos d'Emmanuel Macron sur une "rente mémorielle" qu'entretiendrait l'ancienne colonie.

“Je ne pense pas qu’on arrivera à régler de manière définitive les questions mémorielles entre la France et l’Algérie, ce n’est pas possible", a affirmé Benjamin Stora. "Je ne crois pas qu’avec un seul discours on y arrivera, car le chantier mémoriel est immense. Il faut des discours, des actes et des symboles, mais surtout se mettre en mouvement pour traiter ces questions.”

Observe-t-il un calcul électoral dans la démarche d'Emmanuel Macron ?

“Il y a toujours à propos de l’Histoire un calcul électoral. C’est l’essence même de la politique, de vouloir mettre l’Histoire de son côté. Maintenant reste aux historiens le fait de ne pas s'inféoder aux récits proposés par les acteurs politiques. Toute la bataille est là.”