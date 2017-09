A Mexico comme à Tokyo, des normes s’appliquent aux nouveaux bâtiments pour limiter les effets d'un séisme. Leur principe : apporter de la souplesse pour éviter l'effondrement.

A Mexico, les sauveteurs tentent d'extraire d'éventuels survivants d'un immeuble effondré. Le séisme de magnitude 7,1 qui a frappé la capitale mexicaine le 19 septembre a déjà fait 225 morts. © AFP / YURI CORTEZ

Une zone sismique se trouve à la jonction de deux ou plusieurs plaques tectoniques. La subduction de ces plaques, le glissement de l’une sur/sous l’autre, produit d’énormes vibrations qui se diffusent dans le sol avant d’atteindre la surface. L’effet produit sur les constructions varie selon la profondeur du séisme et la nature du sol.

Une base stable

On ne construit donc pas à Tokyo comme on le ferait à Mexico. Pour se prémunir des séismes, ou en limiter les dégâts, on s’intéresse à la nature des sols. En l’espèce, Mexico est bâti sur les sédiments d'un ancien lac asséché. Ce sol très meuble est naturellement instable, ce qui fragilise les constructions.

Un édifice régulier

L’architecture doit demeurer sobre et dense : éviter les excroissances – balcons, brises-soleils… – et les formes ouvertes – en U, en T… Pour résumer, privilégier la symétrie des bâtiments, pour limiter les zones de faiblesses. La base des bâtiments doit autant que possible être fermée et les charges réparties le plus uniformément possible entre les étages : éviter que le haut de l’immeuble soit plus lourd que le bas.

Des techniques adaptées

Les bâtiments doivent supporter des tensions énormes, donc doivent être plus ou moins déformables. Le bois et l’acier, notamment, sont recommandés. Le béton armé, auquel le métal apporte une certaine souplesse, fonctionne aussi. Plutôt qu’être fichées dans le sol, les fondations peuvent, dans les zones de forte sismicité, s’appuyer sur des matières élastiques (caoutchouc…) ou des amortisseurs hydrauliques.

Dans les zones très exposées, les bâtiments reposent sur des "amortisseurs" et pas directement sur le sol. / Shustov

