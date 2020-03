Le monde est touché par une épidémie de coronavirus qui impacte notre quotidien : hôpitaux et services de santé, économie et croissance... Mais d'autres épidémies ont émaillé l'existence de l'homme à travers l'histoire. (Ré)écoutez nos contenus dédiés à cette crise sanitaire, de la peste à la course aux vaccins

Selfie masqué devant la pyramide du Louvre © Maxppp / Christophe Morin

"Agir pour ne pas rajouter une crise économique à une crise de santé"

Léa Salamé et Nicolas Demorand reçoivent deux économistes : Laurence Boone et Daniel Cohen. La première est cheffe économiste de l'OCDE, le second dirige le département d'économie de l'Ecole Normale Supérieure. Ils reviennent tous les deux sur les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus.

La veille à ce même micro, Bruno Lemaire déclarait qu'il y aurait un avant et un après épidémie, que la France perdrait des dixièmes de point de croissance et que le taux de chômage en pâtirait mécaniquement. Dans ce contexte, la bonne nouvelle est venue de Chine où 70% de malades ont été déclarés guéris.

23 min L'invité de 8h20 : le grand entretien

Daniel Cohen @ Anne Audigier et Laurence Boone © AFP / Eric Piermont

Le grand entretien de 8h20 par Léa Salamé et Nicolas Demorand

Et si la Chine sortait de la crise du coronavirus plus forte qu’avant ?

La question peut surprendre, mais elle n’est pas absurde, alors que Pékin remet prudemment en route sa machine économique, à l’arrêt depuis six semaines.

2 min Géopolitique

Géopolitique par Pierre Haski

SOS Médecins surchargé en raison du coronavirus à Mulhouse

Ils ont été au contact des premiers cas suspectés en Alsace et pendant près d'une semaine ils ont travaillé sur le terrain sans aucune protection. Les médecins de SOS médecin Mulhouse constatent chaque jour, chaque soir l'ampleur de l'épidémie de Coronavirus dans la région.

2 min Grand angle

Grand angle par la rédaction de France Inter

Épidémie de coronavirus : les médecins généralistes en première ligne

Dans certaines régions de France, même si cela n'a pas été officiellement annoncé, on est déjà en stade 3, tout simplement parce que les cas se sont multipliés.

De plus en plus c'est la médecine de ville qui doit apprendre à répondre. C'est elle qui est sollicité et qui le sera de plus en plus.

Comment les médecins généralistes s’organisent pour faire face à ce nouveau stade de l’épidémie ? Mal de tête, fièvre, toux, si l’on présente les symptômes du virus, que faire ? Comment organiser une consultation en ligne ?

36 min Le téléphone sonne

Le téléphone sonne par Fabienne Sintès

Les grandes épidémies

La peste, la grippe "espagnole" ou la typhoïde... Retour sur les grandes épidémies qui ont marqué l'histoire avec Jean Lebrun

28 min La marche de l'histoire

La marche de l'histoire par Jean Lebrun

Virus : la course aux vaccins

L'épidémie de coronavirus qui sévit en ce début 2020 a incité l'équipe de Pour Suite à se demander comment étaient fabriqués les vaccins. Et au fur et à mesure de l'enquête, il est apparu qu'ils représentent un nouvel Eldorado pour les labos pharmaceutiques. D'autant que les pandémies pourraient être de plus en plus fréquentes et nombreuses.

18 min Pour Suite - Virus : la course aux vaccins Par France Inter

Pour écouter tous les épisodes de cette série, mettez ce podcast en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou via le fil RSS